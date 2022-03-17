Вслед за конкурентами. Pirelli уходит с российского рынка, на котором владеет двумя заводами 17 марта, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Шины Pirelli, специально разработанные для болидов Formula-1 (Фото:Steven Tee / LAT Images)

Итальянская компания Pirelli, один из крупнейших мировых производителей шин, сократит деятельность в России и откажется от новых инвестиций в этот рынок.

«Инвестиции в Россию приостановлены, за исключением тех, что связаны с безопасностью. Деятельность заводов постепенно будет ограничена финансированием зарплат и услуг для сотрудников», — сказано в сообщении компании по итогам заседания совета директоров 17 марта.

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Ранее об уходе с российского рынка объявили французский производитель шин Michelin и японский Bridgestone.

Pirelli — пятый в мире производитель автомобильных шин, имеет 24 завода в 12 странах мира, в том числе два — в России (в Кирове и Воронеже). Эти заводы были куплены компанией в 2011—2012 годах, их штат составляет около 2500 человек.

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