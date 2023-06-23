Расплата за Крым. Нафтогаз обратился в суд в США, чтобы взыскать с России $5 млрд 23 июня, 10:13 Судьбу компенсаций со стороны РФ за активы Нафтогаза в Крыму решит суд в США (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

Нафтогаз Украины подал ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала в Гааге, которое обязало РФ заплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.

«Такое ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Поэтому, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации», — сказано в нем.

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«Поскольку Россия добровольно не уплатила Нафтогазу средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения является обязательным, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции.

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

Как сообщалось, 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд компенсации за убытки, причиненные захватом активов компаний Группы Нафтогаз в АР Крым в 2014 году.

Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, которые завершились в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В октябре 2016 года Нафтогаз и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство (дело PCA № 2017−16) против Российской Федерации на основании украинско-российского соглашения о защите инвестиций.

Нафтогаз просил арбитражный трибунал обязать РФ выплатить компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций, в частности за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, которые стали одной из основных мишеней РФ в Крыму в 2014 году.

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года. В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу Нафтогаза. Трибунал подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что РФ в нарушение своих обязательств по соглашению о защите инвестиций незаконно экспроприировала инвестиции Нафтогаза. Соответственно вторая стадия арбитражного производства касалась определения размера компенсации потерь Нафтогаза.

В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного трибунала по делу.

