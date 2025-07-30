Торговая война Трампа. Мировой техногигант отреагировал на договоренность США с ЕС

Компания Philips сообщила о снижении ожидаемых расходов, связанных с пошлинами США, до 150 — 200 млн евро за следующий год.

Как сообщает NOS, причиной стали новые торговые договоренности как между ЕС и США, так и между США и Китаем.

«Philips прогнозирует, что в следующем году компания понесет меньшие расходы в связи с американскими пошлинами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «сначала Philips ожидал убытков в размере от 250 до 300 млн евро из-за введенных США пошлин. Однако сейчас эта оценка снижена до примерно 150−200 млн евро».

На Philips повлияло не только соглашение между ЕС и США. Хорошей новостью для транснациональной компании стало и новое торговое соглашение между Китаем и США.

Philips производит часть своей продукции в Китае, а затем экспортирует ее в США. До 14 мая действовала пошлина на уровне 145% на товары из Китая, однако, согласно временному соглашению между Китаем и США, она была снижена до 30% на ближайшие 90 дней.

Благодаря этому ситуация для компании в этом году выглядит более благоприятной. Philips также улучшила финансовый прогноз на 2025 год и теперь ожидает годовую доходность на уровне около 11,5%.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).

24 июля Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщил, что в ЕС планируют ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд). По его словам, такой план Брюссель будет использовать, если не будет достигнуто соглашение с Вашингтоном и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа.

25 июля глава Белого дома оценил шансы на заключение торгового соглашения с Евросоюзом о снижении пошлин на импорт как «50 на 50».

27 июля 2025 года Трамп заявил, что США и ЕС договорились о торговом соглашении.