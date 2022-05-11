Легендарный Cricket. Табачный гигант покупает производителя зажигалок за $16 млрд 11 мая, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Зажигалки Cricket — самый узнаваемый бренд компании Swedish Match (Фото:cricketlighters.com)

Табачный концерн Philip Morris International покупает компанию Swedish Match AB, самым известным брендом которой являются зажигалки Cricket, за 161,2 млрд шведских крон ($16 млрд).

Шведская компания объявила 11 мая, что получила предложение от Philip Morris и рекомендует акционерам принять его, пишет The Wall Street Journal.

Американская компания заплатит за акции Swedish Match на 39% дороже их стоимости на закрытие рынка в пятницу, 6 мая, — за день того, как стало впервые известно о проведении копаниями переговоров о сделке.

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Swedish Match — крупный мировой производитель некурительных табачных изделий (снюса и жевательного табака), сигар, спичек и зажигалок.

Philip Morris таким образом хочет упрочить свое положение на рынке альтернативных табачных изделий, менее вредных, чем курение.



Philip Morris входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании — марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака IQOS и табачные стики для них.

Ранее сообщалось, что Philip Morris раскрыл подробности своего ухода с российского рынка.



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