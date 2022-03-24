Отозвали $150 млн инвестиций. Philip Morris International объяснил, как компания выходит из российского рынка 24 марта, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Philip Morris остановила маркетинговые активности и отозвала текущие инвестиции из РФ (Фото:pmi.com)

Philip Morris International, крупнейший производитель сигарет в РФ, две недели назад объявивший о сворачивании производства в России, сообщил, что компания уже сняла с продажи ряд сигаретных брендов.

Как говорится в сообщении PMI, компания отменила запуски всех продуктов, «соответственно сократив производство».



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Также PMI остановила маркетинговые активности и отозвала текущие инвестиции в размере $150 млн.

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В настоящее время руководство PMI работает над полным выходом компании с российского рынка, говорится в сообщении компании.

«Последние четыре недели все усилия были сосредоточены на обеспечении защиты и безопасности наших украинских коллег. Мы солидарны со всеми невинными мужчинами, женщинами и пострадавшими детьми» — сказал генеральный директор компании Яцек Ольчак.

Ранее Japan Tobacco International сообщила о плане сократить инвестиции в РФ. Также Imperial Tobacco и British American Tobacco передали свои активы в России местным компаниям.

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