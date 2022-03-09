Philip Morris International намерена свернуть производство в России 9 марта, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Philip Morris International (Фото:kapital.kz)

Philip Morris International останавливает инвестиции в РФ и начинает сворачивать производство. Это производитель IQOS и сигарет Marlboro.

Philip Morris International Inc. 9 марта 2022 г. объявила о приостановлении запланированных инвестиций в России, включая запуски новых продуктов и инвестиции в рекламу, инновации и модернизацию. Кроме того, компания активировала план сворачивания производства в России.



«Мы были в шоке от начала войны в Украине. Мы решительно осуждаем насилие. Мы солидарны со всеми невинными людьми, страдающими от военной агрессии. Мы присоединяемся ко многим голосам, призывающим к немедленному прекращению войны и восстановлению мира», — заявил генеральный директор PMI Яцек Ольчак.

В компании прилагают усилия, чтобы достичь трех критических целей: помочь эвакуироваться выезжающим — на сегодня это более 800 человек, в том числе из наиболее пострадавших районов; обеспечить неотложную помощь работникам, которые остаются в Украине; оказывать материально-техническую, медицинскую, финансовую и другую практическую поддержку выехавшим в соседние страны. «В течение этого периода мы продолжаем выплачивать заработную плату всем нашим украинским работникам», — добавил СЕО PMI.

Компания оказывает гуманитарную помощь и делает все возможное своим сотрудникам и народу Украины. PMI организовала поставки продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в партнерстве с неправительственными организациями во многих странах. В последние пять дней сотрудники компании пожертвовали более $300 тыс. для поддержки украинцев. Кроме того, PMI пообещала перечислить $10 млн. в поддержку международных гуманитарных усилий.

В России PMI представлена фабриками АО Филип Моррис Ижора в Ленинградской области и Филип Моррис Кубань в Краснодаре, а также ООО Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг с филиалами порядка в 100 городах РФ. В российских компаниях Philip Morris International Inc. работают порядка 4000 чел. Доля рынка торговых марок PMI в России составила 30,1% в 2019 году. Совокупный объем инвестиций в России превышает $2 млрд.

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