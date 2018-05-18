Первый украинский лоукостер объявил о начале полетов с 19 мая

Борт уже прибыл из Братиславы в аэропорт Жуляны

Авиакомпания SkyUp обьявила о запуске чартерных полетов на своем первом самолете Boeing 737-800 уже с 19 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает avіanews.com.

"Вечером, 16 мая, авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта №055 и вчера, на совместной встрече с менеджментом авиакомпании, было принято решение вернуть с покраски первый самолет 737-800 и приступить к полетам уже с субботы, 19 мая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный борт уже прибыл из Братиславы в аэропорт Жуляны. Борт по-прежнему имеет ливрею, оставленную от предыдущего эксплуатанта — Malaysia Airlines.

Второй Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQB приступит к выполнению чартерных рейсов 25 мая. Сейчас борт находится в Стамбуле, где, как предполагается, он будет перекрашен в ливрею SkyUp.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. Внутренние рейсы авиакомпания планировала начать выполнять с мая или июня.

В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. Предполагалось, что полеты новая авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе.