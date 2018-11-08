Локомотив General Electric отправился в первый рейс

Сегодня, 8 ноября 2018 года, начались испытания на Укрзализныце первого тепловоза американской компании General Electric - ТЕ33АС Тризуб.
Об этом сообщили в пресс-службе Крюковского вагоностроительного завода.
Локомотив отправился с Крюковского завода, где продолжалась конечная сборка локомотива, и прибыл на железнодорожную станцию Крюков-на-Днепре.
Конечный пункт тепловоза с 48 нагруженными вагонами общим весом 4,5 тыс. тонн - станция Ромодан.
Отметим, что Укрзализныця уже получила 15 новых локомотивов Тризуб, еще 15 ожидаются в первом квартале 2019 года. 11 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric.
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Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.
При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.
В начале недели стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам государственного Укрэксимбанка, которые касаются закупки локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании Укрзализныця.
Расследование начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не уточняется). Депутат заявил, что "лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям".
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