За три дня до эмбарго. Стоимость перевозки российской нефти резко выросла, никто не хочет с ней связываться — Bloomberg
Нефтяной танкер, иллюстративное фото (Фото:Vesselfinder)
Стоимость доставки российской нефти стремительно растет, так как все большее количество владельцев танкеров отказываются от ее перевозки за несколько дней до вступления в силу европейского эмбарго.
Как сообщает Bloomberg, владельцы танкеров, которые по-прежнему готовы перевозить российскую нефть, взымают более высокую плату за риск. По словам судовых брокеров, ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией выросли до $15 млн, или $20 за баррель, при погрузке после 5 декабря, когда вступят в силу новые ограничения ЕС. Ранее перевозки по этому маршруту стоили в диапазоне $9−11 млн.
«Рост затрат отражает проблемы, с которыми сталкиваются поставщики российской нефти в преддверии крайнего срока, когда ЕС, в том числе некоторые из крупнейших в мире владельцев танкеров в Греции, прекратят продлевать доставку и другие услуги для нее. Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению ставок», — объясняет агентство.
В то же время чрезмерные затраты на фрахт, в свою очередь, подрывают стоимость российского сорта Urals, который теряет конкурентоспособность.
Складывающаяся ситуация способствует переходу к доставке российской нефти так называем теневым флотом — танкерами, принадлежащим неизвестным владельцам, которые готовы продолжать перевалку, несмотря на угрозу санкций. Речь идет в основном о старых судах, многие из которых имеют опыт работы с режимами, находящимися под санкциями, такими как Иран.
- В мире формируется «теневой флот» для перевозки нефти в интересах России — Bloomberg
- «Россия потеряла рынок Европы навсегда». Глава МЭА назвал три причины, по которым РФ проиграет энергетическую войну с Западом
- $35 за баррель. Группа Ермака-Макфола определила, какой должна быть предельная цена на российскую нефть
Ранее сообщалось, что страны ЕС договорились ввести предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
Россия заявляла, что не будет продавать нефть и газ странам, присоединившимся к ограничениям.