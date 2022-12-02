За три дня до эмбарго. Стоимость перевозки российской нефти резко выросла, никто не хочет с ней связываться — Bloomberg 2 декабря, 10:55 Нефтяной танкер, иллюстративное фото (Фото:Vesselfinder)

Стоимость доставки российской нефти стремительно растет, так как все большее количество владельцев танкеров отказываются от ее перевозки за несколько дней до вступления в силу европейского эмбарго.

Как сообщает Bloomberg, владельцы танкеров, которые по-прежнему готовы перевозить российскую нефть, взымают более высокую плату за риск. По словам судовых брокеров, ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией выросли до $15 млн, или $20 за баррель, при погрузке после 5 декабря, когда вступят в силу новые ограничения ЕС. Ранее перевозки по этому маршруту стоили в диапазоне $9−11 млн.

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«Рост затрат отражает проблемы, с которыми сталкиваются поставщики российской нефти в преддверии крайнего срока, когда ЕС, в том числе некоторые из крупнейших в мире владельцев танкеров в Греции, прекратят продлевать доставку и другие услуги для нее. Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению ставок», — объясняет агентство.

В то же время чрезмерные затраты на фрахт, в свою очередь, подрывают стоимость российского сорта Urals, который теряет конкурентоспособность.

Складывающаяся ситуация способствует переходу к доставке российской нефти так называем теневым флотом — танкерами, принадлежащим неизвестным владельцам, которые готовы продолжать перевалку, несмотря на угрозу санкций. Речь идет в основном о старых судах, многие из которых имеют опыт работы с режимами, находящимися под санкциями, такими как Иран.

Ранее сообщалось, что страны ЕС договорились ввести предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Россия заявляла, что не будет продавать нефть и газ странам, присоединившимся к ограничениям.