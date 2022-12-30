Как студентка и футболист из Луганска стали пасечниками в Черкасской области и продают мед в крупнейшие продуктовые сети 30 декабря, 10:00 Партнерский проект Анастасия Конюша

Этот материал — часть проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, восстанавливающих фермерство во время войны и помогающих своим общинам достичь продовольственной безопасности.

Анастасия Конюша встретила войну еще в 2014 году, когда училась на экономическом факультете в Луганске. Оккупация заставила ее с мужем Алексеем, в прошлом футболистом луганской «Зари», уехать в Киев и начинать жизнь сначала.

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Фото: Анастасия Конюша

Сейчас молодые супруги живут в Каневе, руководят пасекой и производят мед, крем-мед и другую продукцию под ТМ «Конюшина» и даже подписали соглашение на поставку своей продукции с одной из крупнейших в Украине продуктовых сетей. Чтобы добиться успеха, Анастасия постоянно ищет новые знания и присоединилась к образовательно-грантовой программе TalentA от международной научно-исследовательской компании Corteva Agriscience. «С нетерпением ждала каждую лекцию, которая открывала дверь в новый интересный мир знаний, — отмечает предпринимательница. — Преподаватели помогали нам, женщинам-фермерам, и вдохновляли на новые свершения. Очень благодарна Corteva за такую возможность и за то, что они последовательно поддерживают только Украину и сразу вышли с рынка рф. Для меня это имеет большое значение». Анастасия смогла также выиграть грант от основателя программы, который потратит на расширение бизнеса — покупку ульев и открытие новых рынков сбыта.

Новая профессия

Пчеловодство — семейное дело Алексея, пасечника в четвертом поколении. В 2015 году, когда стало ясно, что война пришла на Донбасс надолго, семья смогла вывезти в нескольких грузовиках 30 из 200 ульев с луганской пасеки — остальные пострадали от обстрелов. Супруги некоторое время путешествовали по Украине: после Киева переехали в Ужгород, а затем в Кривой Рог. Посещали и родственников в селе Стовбина Долина, что на живописной Полтавщине. «Должны были решить, где окончательно поселиться, и выбирали место, — рассказывает Анастасия. — Родственники мужа посоветовали поехать в Канев, где большие насаждения акации и можно получать мед высокого качества».

Там пара арендовала квартиру. В теплую погоду ульи, а их уже около 200, кочуют с места на место. Их устанавливают на холмах Днепра, где растет много акаций, вывозят в лес или на подсолничниковые поля, о чем заранее договариваются с фермерами. «Им выгодно, когда рядом пасека, ведь, например, урожаи подсолнуха растут в таком случае где-то на треть. Поэтому мы договариваемся с сельскохозяйственным предприятием о том, когда поставим все свои ульи рядом. И они планируют свою работу с учетом работы пчел», — говорит Анастасия. Ульи постоянно находятся под охраной, а зимой их размещают в селе Бобрица Черкасской области, где поселились родители Алексея, также являющиеся совладельцами пасеки.

Фото: Анастасия Конюша

Конюши-старшие — дипломированные пчеловоды и передают молодым предпринимателям свои знания и навыки. К примеру, рассказывают, что не нужно быстро собирать мед, ведь пчелы самостоятельно запечатают восковыми крышечками заполненные соты. В таком виде продукт может храниться годами. Образующуюся белую корочку предприниматели срезают и выкачивают мед специальной медогонкой. Если же поспешить, то продукт прокисает и начинает бродить.

Новое направление

Сначала предприниматели занимались производством меда, а затем заинтересовались его переработкой. Так появился новый продукт — крем-мед. Обычный мед несколько суток вымешивают в кремовую консистенцию, а затем добавляют ягоды и специи. Все это перемешивают снова. Таких продуктов в ассортименте предпринимателей шесть — крем-мед с лимоном, облепихой, смородиной, шоколадом и фундуком, спелой малиной. Продукт расфасовывается в банки по 50, 100 или 200 г.

Фото: Анастасия Конюша

Все вкусы — инновация семьи Конюш. Они самостоятельно разрабатывают рецепты, затем долго обсуждают и вносят изменения. Однако не все попытки удачны. «К примеру, уже несколько раз мы пробовали создать крем-мед с мятой, однако пока не получается. Мёд и мята не сочетаются. Также вместе с семьей производим и другую продукцию — восковые свечи, бальзамы для губ, маточковое молочко и продаем пчел-маток, ответственных за приплод», — рассказывает Анастасия.

Фермерка вспоминает, как попала на курсы для производителей, которые проводят представители большой продовольственной сети. Она принесла свой продукт на дегустацию и таким образом крем-мед попал на полки магазинов. «Он продается в специальном отделе украинской крафтовой продукции. Представители сети хорошо понимают, что мы не можем производить большие объемы продукции, поэтому от нас этого не требуют», — говорит предпринимательница. Кроме того, товары под ТМ «Конюшина» можно приобрести на сайте и на нескольких маркетплейсах.

Важность обучения

В 2021 году Анастасия присоединилась к образовательно-грантовой программе TalentA от Corteva Agriscience. «Во время обучения преподаватели нам многое рассказывали о правилах ведения предпринимательской деятельности, предоставляли базовые знания — от основ менеджмента до бухгалтерии — и отвечали на наши вопросы», — вспоминает Анастасия, которая в этом году решила присоединиться к учебе во второй раз и не только внимательно прослушала все лекции, но и смогла выиграть грант.

«Это для меня было особенное время, когда можно оставить все дела и выделить время на себя, на учебу. Я благодарна за знания и вдохновение. Грант — это возможность восстановиться, масштабироваться и продолжать заниматься своим делом. Будем расширять свое пчеловодство и популяризировать наш продукт в Украине», — говорит фермерка.

Фото: Анастасия Конюша

Средства пойдут на развитие производства, расширяющееся даже несмотря на войну, которая вторично болезненно ударила по семье пчеловодов. «Упали продажи, наблюдается дефицит тары — баночек для фасовки меда. Трудно найти сухофрукты высокого качества, не хватает полиграфических материалов, а постоянные перебои с электроснабжением тоже негативно влияют на наш бизнес», — перечисляет Анастасия проблемы, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину. Однако предприниматели не сидят сложа руки и продолжают работать.

В частности, грант от Corteva позволит увеличить количество ульев и пчелосемей, а затем — объемы производства меда. Часть продукции планируется экспортировать — украинский мед пользуется популярностью за рубежом. Первые шаги для этого уже сделаны. Алексей Конюша уже представил собственную продукцию в ОАЭ и в Великобритании и планирует отправлять пробные партии и в другие страны мира. Семья Конюш заинтересована в развитии пчеловодства в Украине, поэтому планирует делиться опытом с переселенцами и предоставлять им ульи и пчел для начала собственного дела. И очень благодарна компании Corteva Agriscience, дающей им такую возможность.