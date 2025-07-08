Перепелиное хозяйство Волшебная птица на Киевщине — одна из тысяч ферм, пострадавших из-за российской оккупации, до конца еще не восстановились, но уже полным ходом работает и готовится к выходу на рынки ЕС.

Что бы вы ожидали увидеть на входе в перепелиную ферму? Корзины с яйцами? Лотки, клетки, кормушки и поилки? Оставьте этот банальный креатив рекламным проспектам. На входе в перепелиную ферму Чарівний птах, что в селе Победа на Киевщине, висит пара дырявых резиновых сапог российского солдата и пакет от его же сухпайка.

Это все, что осталось на недобрую память от второй армии мира после того, как в марте 2022 года россияне на бронетехнике ворвались на территорию птицефермы, разбили ее и ограбили. «Когда мы это нашли [дырявые сапоги], поняли, почему они украли всю обувь наших рабочих», — улыбается Виктория Кривещенко, владелица фермы, которую вместе с мужем Сергеем строила в течение 20 лет. Это теперь вспоминать март 2022-го ей смешно — тогда было жутко.

Как бы там ни было, но с тех пор птицеферма Чарівний птах восстает из пепла российско-украинской войны. Восстает тяжело. Но быстро. Продукция относительно небольшого семейного предприятия — яйца и мясо — заполняет полки крупных национальных и региональных торговых сетей. Впрочем, семье Кривещенко этого мало. Они смотрят на карту Европы и верят, что способны отгрызть и там для себя лакомый кусочек рынка.