Стратегический объект на Дунае. Молдова одобрила продажу Румынии морского порта, территорию для которого передала Украина

Румынская госкомпания намерена инвестировать в развитие инфраструктуры Джурджулешты, в настоящее время управляемого Европейским банком реконструкции и развития, более 24 млн евро. Об этом заявили в совете по рассмотрению инвестиций при правительстве Молдовы, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

В итоге совет рассмотрел и одобрил обращение Администрации морских портов Констанца.

Зявка на предварительное одобрение инвестиций предусматривает приобретение 100% уставного капитала компании Danube Logistics, 100% акций которой принадлежит ЕБРР — генеральному инвестору и оператору порта Джурджулешты.

Предлагаемый инвестиционный план направлен на развитие терминала с пандусами, создание контейнерного терминала, модернизацию железной дороги, расширение складских помещений, цифровизацию портовой деятельности и внедрение решений по энергоэффективности и переходу на экологически чистые технологии.

ЕБРР выставил на продажу порт Джурджулешты 14 апреля.

Интерес к покупке порта проявляла также болгарская MBF Port Burgas.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря на левом берегу рек Прут и Дунай в селе Джурджулешты и является единственным портом Молдовы с выходом к Черному морю. Порт образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдове 430 метров побережья Дуная и Прута, он находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной.

В порту есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тыс. тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. По данным румынских СМИ, этот порт стал стратегическим транзитным пунктом для поставок зерна из Украины на фоне нарушения работы украинских портов в Черном море.

Также сообщалось, что после начала полномасштабного российского вторжения Молдова предоставляласкидки на транзитные железнодорожные перевозки украинской продукции внаправлении порта Джурджулешты.