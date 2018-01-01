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Перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен

Сегодня, 15:19
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Оценочная стоимость активов Банка Финансы и кредит почти в пять раз ниже балансовой

Фото: Вкладчики банка "Финансы и Кредит" via Facebook

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что перед банкротством Банка Финансы и кредит народного депутата и олигарха Константина Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд грн.

"Проведенная уполномоченным лицом Фонда проверка установила: группой, в состав которой входили в том числе должностные лица банка, осуществлен вывод средств из AО Банк Финансы и кредит путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн", - говорится в сообщении на сайте Фонда гарантирования.

Отмечается, что в период с 2010 по 2015 год банк предоставил убыточные для себя кредиты четырем неплатежеспособным компаниям на сумму 3,2 млрд грн. В дальнейшем, чтобы не платить кредиты, эти компании инициировали процедуру банкротства.

Еще 1,7 млрд грн было присвоено должностными лицами и учредителями других четырех компаний, которые использовали эти средства для строительства офисного центра в Киеве. Когда банк получил решения судов, в частности, о взыскании с этих компаний 1,5 млрд грн долга, органы Государственной исполнительной службы не обнаружили у должников активов, которые можно взыскать.

fg.gov.ua

Также банк заключил соглашения на $113 млн долларов с иностранными компаниями, однако сами сделки не учитывались в банковской отчетности.

"Оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу АО Банк Финансы и кредит, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45 065,4 млн грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9969,2 млн грн", - отмечается в сообщении.

В Фонде гарантирования подытожили, что подали 73 заявления по фактам выявленных в банке уголовных правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн. В частности, в отношении владельцев и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд грн. Однако на данный момент ни одно дело не направили в суд.

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Напомним, НБУ решил ликвидировать банк Жеваго в декабре 2015 года. Перед этим в сентябре 2015 года Нацбанк признал Банк Финансы и кредит неплатежеспособным.

Теги:   Банк Финансы и кредит Фонд гарантирования вкладов Константин Жеваго

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