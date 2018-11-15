PepsiCo открывает в Украине новое производство

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Компания будет производить чипсы из картофеля, выращенного в Украине
Фото: flickr / Thelma

Компания будет производить чипсы из картофеля, выращенного в Украине

Один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков – компания PepsiCo Украина начала проект по локализации производства чипсов ТМ Lay's, предусматривающий запуск линии по производству чипсов на действующем заводе в Николаевской области. Сейчас PepsiCo производит чипсы Lay's в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Производственная линия будет запущена в работу к середине 2019 года.

В настоящее время на заводе производятся сухарики Хрусteam, соки Садочок, соки Агуша и осуществляется первичная переработка сезонных овощей и фруктов. Также компания начала подготовительные работы по расширению действующего производства сухарей Хрусteam за счет установки второй линии.

Компания будет производить чипсы из картофеля, выращенного в Украине. Ежегодная потребность производства в картофеле особых "чипсовых" сортов составляет около 40-60 тыс. тонн.

"PepsiCo стремится к максимальной локализации производства и использованию сырья местных поставщиков в странах своего присутствия. Сегодня мы ведем подготовку к установке первой линии по производству картофельных чипсов, а также внедряем собственную агропрограмму", – отметила гендиректор компании Ирина Козлова.

Мощность новых линий и объем инвестиций компания не разглашает.

PepsiCo в Украине принадлежат пять предприятий: завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (Николаевская обл.), завод по производству соков, газированных напитков и холодного чая (Николаевская обл.), Харьковский молочный комбинат (Харьков); Киевский молочный завод (Киевская обл.), где также находится предприятие по производству детского питания Агуша, запущенное в 2012 году.

Крупнейшими брендами компании в Украине являются Сандора, Садочок, Сандорик, Pepsi, 7UP, Mirinda, Слов'яночка, Агуша, Lipton Ice Tea, Ессентуки, Аква минерале, Lay's, и ХрусTeam.

В 2017 году объем продаж PepsiCo составил около $63 млрд.

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