Новое поколение уже не выбирает. PepsiCo прекратила производство газировки в России

20 сентября, 13:34
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PepsiCo прекратила производство газировки в России (Фото:Sergey Pivovarov / File Photo / Reuters)

PepsiCo прекратила производство газировки в России (Фото:Sergey Pivovarov / File Photo / Reuters)

Компания PepsiCo полностью прекратила производство газированных напитков Pepsi, 7Up и Mountain Dew в РФ.

Как сообщает Reuters, производство прекратилось после 17 августа.

В PepsiCo сообщили агентству, что компания израсходовала концентраты для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в РФ и не возобновляла их производство.

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«Все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено», — заявил представитель PepsiCo.

В Reuters подчеркнули, что это были первые публичные комментарии компании с марта, когда PepsiCo объявила о приостановке производства, продаж, рекламных мероприятий в стране-агрессоре.

В 2021 году Россия была третьим по величине рынком для PepsiCo после США и Мексики.

В марте PepsiCo заявила, что продолжит продавать в России товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.

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PepsiCo начала работать на территории бывшего СССР более 60 лет назад.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Санкции против России Санкции Запада PepsiCo Газировка Санкции

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