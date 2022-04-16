Дуров и ряд других российских миллиардеров не хотят, чтобы их считали гражданами России — Forbes 16 апреля, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Основатель Telegram Павел Дуров, длительно не проживающий в РФ, не хочет, чтобы его считали гражданином России (Фото:durov/Instagram)

Ряд российских миллиардеров не хотят, чтобы их считали гражданами России, в том числе из-за того, что это может привести к санкциям.

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Как сообщил Forbes в пятницу, 15 апреля ряд предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям журнала с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».



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В частности, в этом перечне есть основатель Telegram Павел Дуров, соучредитель компании по разработке мобильных игр Playrix Игорь Бухман, нефтяной бизнесмен Евгений Швидлер и соучредитель цифрового банка Revolut Ник Сторонский. Все они имеют гражданство других государств.

Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, однако теперь он просит указывать, что с прошлого года гражданин Франции (у основателя Telegram есть гражданство Сент-Китс и Невис).

Бухманы заявляют, что несколько лет назад они переехали в Израиль, а представители Сторонского напоминают, что он гражданин Великобритании. Юрий Мильнер настаивает, что он не был в России с 2014 года, не имеет активов на ее территории и еще в 1999 году получил гражданство Израиля. Блаватник напоминает, что он эмигрировал в США еще в 1978 году, а Швидлер — что «технически никогда не имел российского паспорта» и имеет гражданство США и Великобритании.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины США, Евросоюз и ряд других стран расширили списки санкций, включив в них многих российских бизнесменов, по которым ранее ограничительные меры не применялись. Активы попавших в списки санкций замораживаются. В последние несколько недель поступали сообщения о задержании яхт, владельцами которых считаются российские бизнесмены из списков санкций.

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