Пасенюк стал крупнейшим владельцем российского Burger King - СМИ

Доля Xomeric в Burger King выросла с 18,4 до 35,02%

В конце февраля 2018 года структура собственности головной для сети Burger King в России компании - Burger King Russia (Cyprus) Ltd - изменилась. Так, владельцем 16,6% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd, которую связывают с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

Об этом свидетельствуют материалы кипрского реестра компаний, передает РБК.

Агентство пишет, что по итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4 до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании.

Отмечается, что продавцом этого пакета выступила структура ВТБ - зарегистрированная на острове Гернси компания Golden Star Investment Limited (принадлежность к группе следует из последнего списка аффилированных лиц госбанка).

"В прошлом году нами была достигнута принципиальная договоренность о продаже 16,6% акций (головной компании российской сети Burger King), - объяснял ранее представитель банка.

В пресс-службе ВТБ подтвердили "частичную продажу доли в компании. Кроме того, в финансовой группе ВТБ на вопрос планируют ли и дальше сокращать свою долю в Burger King Russia отметили, что, "выступая финансовым инвестором в Private Equity сегменте, мы всегда заранее имеем четкие ожидания по ценовым параметрам выхода из актива. При их достижении будем рассматривать соответствующие предложения", - добавил представитель ВТБ.

Балансовая стоимость проданного ВТБ пакета, как указано в его отчетности, равняется 4,6 млрд руб. Таким образом, балансовая стоимость всего российского бизнеса Burger King, по версии ВТБ, составляет почти 27,7 млрд руб.

Представитель группы ICU отказался комментировать связь между входящим в ее структуру фондом и российскими закусочными Burger King. В ВТБ также отказались комментировать структуру "другого акционера" — Xomeric Holdings Ltd.

Агентство сообщает, что основными владельцами головной ICU Holdings Limited, как следует из материалов принадлежащего инвестгруппе украинского банка Авангард, являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной подготовки принадлежащей семье президента Украины Петра Порошенко кондитерской фабрики Roshen. ​Об этом бизнесмен сообщал в интервью Интерфакс-Украина в феврале.

Burger King Russia создано в 2012 году как совместное предприятие ВТБ Капитала и компании Бургер Рус. Последнее принадлежало совладельцу сети Шоколадница Александру Колобову и на момент сделки являлось крупнейшим франчайзи Burger King.