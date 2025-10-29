Тендер с одним участником. Украина потратит сотни миллионов на парковку для фур на границе с Польшей

Служба восстановления потратит 440 миллионов на строительство парковки для фур на границе с Польшей (Фото: lb.ua)

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области заключила соглашение с ООО Автомагистраль-Юг на строительство стоянок для грузового транспорта в пункте пропуска Ягодин на украинско-польской границе за 442,87 миллиона гривень.

Компания была единственным участником тендера, поэтому предложенная ею стоимость выполнения работ оказалась лишь на 22,6 тыс. грн меньше ожидаемой стоимости закупки, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные в системе Prozorro.

По условиям соглашения, до конца 2026 года нужно обустроить парковочную зону на 600 грузовиков на территории 19,81 га.

При этом подрядчик должен предусмотреть использование прогрессивных технологий, новых материалов и современных технических средств организации и безопасности дорожного движения:

металлического ограждения барьерного типа с эффективной антикоррозийной защитой;

горизонтальной дорожной разметки из современных материалов, устойчивых к износу;

опор освещения металлических с антикоррозийной защитой;

дорожных знаков с применением пленки с повышенными фотометрическими характеристиками и тому подобное.

Также парковочная зона будет иметь здания для водителей грузовиков, санитарно-технические сооружения, противопожарную систему и систему видеонаблюдения, озеленение и ландшафтный дизайн территории, системы электроснабжения, водоотведения и водоснабжения и тому подобное.

Финансировать работы будут за счет проекта международной технической помощи ЕС CEF и из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что Украина на границе с Венгрией открыла новый пункт пропуска.