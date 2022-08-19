5 реанимобилей, чтобы спасать жизни: Parimatch присоединился к инициативе United24 19 августа, 14:22 Позиция Parimatch

United For Ukraine: Parimatch поддержал инициативу Елены Зеленской и перечислил более 18 млн гривен через платформу United24

Parimatch продолжает реализовывать программы помощи военным и активно помогать украинцам во время войны. Последняя инициатива — участие в проекте Первой леди Украины Елены Зеленской — благотворительный сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи типа С. Эти реанимобили оборудованы всем необходимым, чтобы даже по бездорожью быстро и безопасно доставить тяжелораненых в больницу: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефиблираторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких. Приблизительная стоимость одного такого автомобиля — 100 тысяч евро.

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«Спасаем наших защитников, чтобы они спасали нас — именно скорость и качество первой помощи может спасти жизнь. И военным на передовой линии фронта, и людям в прифронтовых зонах. Важно усиливать и улучшать возможности экстренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших в условиях боевых действий. Именно поэтому мы поддержали инициативу первой леди Украины и присоединились к сбору средств через фандрейзинговую платформу United24. Мы готовы усилить медицинский фронт и готовы помогать в будущем и военным и медикам», — комментирует СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Благодаря инициативе Елены Зеленской уже приобретено более 57 реанимобилей. Как отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения, автомобили передадут заведениям экстренной медицинской помощи семи областей: Запорожской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Одесской.

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