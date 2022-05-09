«Скоро начнется глобальная паника». Мировые цены на продовольствие вырастут на треть из-за российского вторжения в Украину 9 мая, 19:52 Цей матеріал також доступний українською Мир не готов к прекращению экспорта зерновых из Украины — начнется продовольственная паника (Фото:Landlord)

Дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов Россией, приведет к глобальной продовольственной панике.

Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%, об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил министр агрополитики Украины Николай Сольский.

«Последствия вооруженной агрессии России для продовольственной безопасности мира понятны и очевидны. Другой вопрос в том, что их еще до конца не почувствовали, потому что есть еще сформированные резервы (…) Как только с конца июля некоторые страны не увидят большого нового потока зерна из украинских портов, там начнется паническое настроение, потому что это будет для них критично», — сказал он.

Видео дня

Сольский уточнил, что ряд стран, в числе которых Китай, в прошлом году значительно нарастили свои продовольственные резервы. При этом некоторые страны Северной Африки и Ближнего Востока имеют запасы зерна только до времени сбора урожая нынешнего сезона. Продолжение блокады украинских морских портов россиянами приведет к возникновению продовольственной паники в этих регионах.

По словам министра, дефицит украинского зерна отразится глобально на мировой продовольственной безопасности, ведь оно участвует в цепочках производства многих продуктов — например, мяса и яиц.

«Поэтому если украинские порты не будут разблокированы и не будут найдены другие логистические пути, эту проблему почувствуют даже те страны, которые раньше никогда о ней не задумывались и не сталкивались», — подытожил Сольский.

До российского военного вторжения Украина ежемесячно экспортировала около 5 млн т сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева, однако сейчас из-за их морской блокады со стороны РФ у Украины осталось только несколько небольших портов на Дунае.

Как сообщалось, Украина в апреле 2022 года экспортировала 1,09 млн тонн зерна преимущественно через румынские порты — но этот канал поставок может резко сократиться через два меясца.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.