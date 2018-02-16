Падение курса доллара в мире, закон о корпоративных договорах и другие главные новости бизнеса

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ТОП главных новостей бизнеса за 16 февраля от НВ Бизнес.

Президент подписал закон о корпоративных договорах

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров.

Документ, который поддержал украинский парламент в марте 2017 года, предусматривает повышение уровня корпоративного управления в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

Мировой курс доллара упал до трехлетнего минимума

Доллар опустился до самых низких уровней на протяжении трех лет к мировым валютам.

Отметим, индекс доллара против группы из шести основных валют упал до 88,253, что является самым низким с декабря 2014 года.

При этом, доходность казначейских облигаций США достигла четырехлетних максимумов. Аналитики озадачены такими тенденциями, поскольку более высокие доходности казначейства обычно связаны с более сильным долларом.

Гройсман пообещал запустить Воздушный экспресс до конца года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о планах завершить строительство скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь (Воздушный экспресс) в декабре 2018 года.

По его словах, добраться до аэропорта или в Киев можно будет за 35 минут. Стоимость билета составит 80-120 грн.

Российский банк ВТБ запланировал к лету закрыть все отделения в Украине

Российский государственный банк ВТБ, который в Украине владеет одноименной "дочкой", решил закрыть все отделения и сократить свое присутствие на украинском рынке в ближайшие месяцы.

По словам глава банка Андрея Костина, банк сейчас "очень жестко" закрывает отделения по всей стране и "рассчитывается со всеми вкладчиками".

При этом, другой российский банк собрался купить в Украине две гостиницы. Так, Антимонопольный комитет Украины рассматривает вопрос о предоставлении разрешения украинской "дочке" Сбербанка России на приобретение в Одессе двух гостиниц Черное море (ул. Пантелеймоновская, 25, ул. Ришельевская, 59).

Укрспирт решил заняться газом

Государственный Укрспирт подал документы для получения лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа.

Ранее сообщалось, что Укрспирт решил заняться производством парфюмерии на простаивающих во Львовской области спиртзаводах.

Такими были главные деловые новости пятницы.