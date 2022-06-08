На восемь миллиардов долларов. Украине необходимо импортировать 6 млрд куб. м газа к отопительному сезону 8 июня, 06:11 Цей матеріал також доступний українською Украине необходим импорта газа к отопительному сезону (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Глава НАК Нафтогаз Украина Юрий Витренко заявил, что для успешного отопительного сезона необходимо импортировать 6 млрд куб. м газа.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я бы сказал, что в газовой сфере у Украины все хорошо, Украина показывает свои сильные стороны, свою стойкость. Но нам опять понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа», — заявил Витренко.

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Он отметил, что по сегодняшним ценам — на импорт газа необходимо примерно 8 миллиардов долларов. Сейчас ведется работа с правительством США над поиском более коммерческих путей, финансовых гарантий.

«Даже рассматривается такой вариант, как использование газа в рамках ленд-лиза», — заявил Витренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство создаст специальный штаб, который займется подготовкой к следующему отопительному сезону.

В начале июня Кабинет министров Украины предложил парламенту ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Об этом говорится в законопроекте № 7427.

Срок действия моратория — на время военного положения плюс шесть месяцев.

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