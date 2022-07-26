Украина обратилась к США за «газовым ленд-лизом»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)
Кабинет министров во вторник, 26 июля, обратился к правительству США с просьбой предоставить Украине «газовый ленд-лиз», чтобы стабильно пройти отопительный сезон.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Telegram-канале.
«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — сказал он.
В июне глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что для успешного прохождения отопительного сезона нужно импортировать 6 млрд куб. м газа, и среди рассматриваемых вариантов — использование газа в рамках ленд-лиза.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что правительство создаст специальный штаб, который займется подготовкой к следующему отопительному сезону.
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