Украина обратилась к США за «газовым ленд-лизом»

26 июля, 18:04
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

Кабинет министров во вторник, 26 июля, обратился к правительству США с просьбой предоставить Украине «газовый ленд-лиз», чтобы стабильно пройти отопительный сезон.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Telegram-канале.

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«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — сказал он.

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В июне глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что для успешного прохождения отопительного сезона нужно импортировать 6 млрд куб. м газа, и среди рассматриваемых вариантов — использование газа в рамках ленд-лиза.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что правительство создаст специальный штаб, который займется подготовкой к следующему отопительному сезону.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Газ Отопительный сезон Кабинет министров Украины Денис Шмыгаль

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