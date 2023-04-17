Алексей Чернышов: Украина начала сезон закачки газа в хранилища 17 апреля, 13:34 Новости компаний Нефтегаз

Укртрансгаз — Оператор газохранилищ Украины начал сезон закачки газа в подземные газохранилища.

Теперь голубое топливо накапливается для следующего отопительного сезона 2023/2024.

Благодаря благоприятным погодным условиям, предыдущий сезон отбора газа из подземных хранилищ стал одним из кратчайших в Украине за последние годы.

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Так, с 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 миллиарда м3 газа.

Сейчас все наши усилия направляем на подготовку к следующей зиме.

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