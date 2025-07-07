Мировая экономика, пребывающая в состоянии неопределенности из-за то включаемых, то отключаемых тарифов Дональда Трампа , обретет больше ясности, поскольку 9 июля наступает крайний срок для торговых соглашений, установленный США.

Как говорится в материале Bloomberg, именно тогда заканчивается 90-дневная отсрочка так называемых «взаимных» пошлин Трампа.

«Президент США не просто рвет старую схему торговых альянсов. Тарифы Трампа также помогут наполнить казну Казначейства в то время, когда инвесторы обеспокоены устойчивостью государственного долга — особенно после того, как Конгресс закрепил большую часть экономической повестки президента в пакете налоговых льгот и расходов на сумму 3,4 триллиона долларов», — говорится в материале.

«Деньги начнут поступать в Соединенные Штаты 1 августа», — сказал Трамп, имея в виду дату, которую он объявил для начала некоторых новых тарифов.

Как говорится в материале, в последние дни перед крайним сроком 9 июля переговорщики стараются продумать новые торговые соглашения.

«Мы будем очень заняты в течение следующих 72 часов», — сказал министр финансов Скотт Бессент, имея в виду время, оставшееся до крайнего срока администрации 9 июля.

Bloomberg Economics отмечает, что если взаимные тарифы будут повышены до угрожаемого уровня 9 июля, средние пошлины на весь импорт США могут вырасти примерно до 20% с почти 3% до инаугурации Трампа в январе. Это добавит множественных рисков для перспектив США.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.

Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%.

Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

Со своей стороны Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

Глядя на происходящее, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

При этом Китай без официального объявления начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, которые охватывают большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривают возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан. Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждают отмену пошлин на аренду самолетов Китаем в США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными судами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

9 июня в Лондоне начался новый раунд переговоров, направленных на урегулирование торговой войны между США и Китаем.