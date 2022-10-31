Ситуация усложнилась. В Украине отменили согласованные графики отключения света — Укрэнерго

31 октября, 12:27
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В Укрэнерго заявили, что новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины (Фото:Nikola Johnny Mirkovic \ unsplash)

В Укрэнерго заявили, что новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины (Фото:Nikola Johnny Mirkovic \ unsplash)

В Укрэнерго заявили об усложнении ситуации в энергосистеме из-за ракетных ударов РФ и вынужденной отмене ранее согласованных графиков отключений.

В Украине отменяют ранее согласованные графики отключения электричества из-за ракетных обстрелов 31 октября. Об этом говорится в сообщении НЭК Укрэнерго.

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«Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены», — говорится в сообщении Укрэнерго.

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В НЭК заявили, что новые повреждения из-за обстрелов «усугубили ситуацию в энергосистеме Украины».

Также в Укрэнерго отметили, что для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах облэнерго были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.

«В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме», — добавили в НЭК.

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В понедельник утром, 31 октября, ВС РФ нанесли удары по целому ряду украинских регионов.

Их целью было уничтожение инфраструктурных объектов в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой и Запорожской областях.

Кремлевский режим выпустил по Украине десятки ракет, в результате чего начались перебои со светом и водой, а в Офисе президента Владимира Зеленского предупредили, что из-за повреждений критической инфраструктуре в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Электричество Ракетные удары Отключения света Укрэнерго Веерные отключения Война России против Украины Ракетный удар

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