О стабильности говорить рано. В Киеве применяют экстренные отключения электроэнергии 1 декабря, 08:02 Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев / НВ)

1 декабря в Киеве применяют экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют.

Об этом энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале.

«Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме», — отметили в компании.

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Оперативно узнать об изменениях в типах отключений можно на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Ранее CEO энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что экстренные отключения электроэнергии в Киеве продолжаются, но время без света постепенно сокращается.