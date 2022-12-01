О стабильности говорить рано. В Киеве применяют экстренные отключения электроэнергии
Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев / НВ)
1 декабря в Киеве применяют экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют.
Об этом энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале.
«Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме», — отметили в компании.
Оперативно узнать об изменениях в типах отключений можно на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Ранее CEO энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что экстренные отключения электроэнергии в Киеве продолжаются, но время без света постепенно сокращается.