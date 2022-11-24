Нет света. Три пункта пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают
Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)
Из-за отключений света не работают три пункта пропуска на границе с Румынией и Венгрией.
В связи с отсутствием электропитания не работают три погранперехода на границе с Венгрией и Румынией.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
«Приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Солотвино на границе с Румынией и в пунктах пропуска Косино и Звонковое — на границе с Венгрией», — говорится в сообщении ведомства.
В Госпогранслужбе просят по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
Из-за российских обстрелов Украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех АЭС, которые находятся под контролем Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута.