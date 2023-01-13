Потепление особо не поможет. Резкого улучшения ситуации с подачей электричества не будет — глава YASNO 13 января, 08:47 Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Потепление будет способствовать ослаблению ограничений поставок электроэнергии, но не существенно, потому что дефицит генерации сохраняется.

Об этом в Facebook написал глава энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко.

«Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы нужно много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте», — заявил он.

Видео дня

Коваленко также добавил, что не следует ожидать и того, что электроснабжение прекратится при очень низких температурах.

«Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и поставлять столько, сколько будет возможно на конкретный момент времени. Но вполне вероятно, этот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос», — написал он.

По его словам, ограничения электроэнергии будут продолжаться, по крайней мере, до конца зимы.

Как сообщалось, Укрэнерго три дня подряд сохраняло лимиты потребления на все часы во всех регионах. В девяти областях применялись аварийные отключения .