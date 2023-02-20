Осталось одно «узкое место». В Украине не будет дефицита электричества в ближайшие дни — Укрэнерго 20 февраля, 08:44 Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК Укрэнерго (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Энергосистема Украины способна покрыть потребление электроэнергии существующим производством — при отсутствии новых массированных ракетных обстрелов со стороны России.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий, сообщает Укринформ.

«Укрэнерго не прогнозирует дефицит мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями. Единственное, что может отвлечь нас от этого прогноза — это новые массированные ракетные обстрелы», — сказал он в эфире телемарафона, отметив, что энергетики готовятся к такому сценарию.

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В то же время, по словам Кудрицкого, в некоторых регионах состояние сетей не позволяет на 100% обеспечить электроснабжение тех или иных городов.

«Прежде всего, говорим об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это узкое место», — уточнил руководитель Укрэнерго.

Как сообщалось, НЭК Укрэнерго не установила лимиты потребления электроэнергии на понедельник, 20 февраля, что позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.