Графики отключений света проверят. Минэнерго займется операторами электросетей 11 ноября, 18:11 Минэнерго проверит графики отключения света (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Минэнерго инициировало проверки корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности.

Об этом заявил замминистра энергетики Юрий Власенко, сообщили в ведомстве.

«Продолжаются жалобы бытовых потребителей и бизнеса о несоблюдении операторами систем распределения графиков, обнародованных на официальных веб-сайтах операторов систем распределения», — говорится в сообщении Минэнерго.

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«Мы просим граждан с пониманием отнестись к временным отключениям света, которые стали следствием беспрецедентных атак России на украинскую энергосистему. Пострадало около 40% энергетической инфраструктуры, поэтому мы должны уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в часы пик. В то же время, очень важно, чтобы графики отключений были составлены справедливо и максимально четко выполнялись, ведь это необходимо гражданам для планирования рабочих задач, домашних дел, обучения детей. Бизнес также нуждается в планировании работы в зависимости от графиков электроснабжения. Поэтому Минэнерго инициировало проверки корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности», — заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Проверки будет проводить Госэнергонадзор совместно с уполномоченными представителями оператора передачи.