Список. ДТЭК детализировал график возможных отключений электроэнергии в Киеве и области 11 октября, 13:36 ДТЭК обнародовал график возможных отключений электроэнергии в Киеве и области (Фото:qha.com.ua)

Компания ДТЭК обновила подробные графики ограничения подачи электроэнергии в Киеве и Киевской области в случае дефицита мощности.

Об этом сообщается на странице компании Facebook.

ДТЭК разделил все адреса Киева на три очереди:

1 очередь — с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь — с 12:00 до 16:00

3 очередь — с 16:00 до 20:00

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Инфографика: ДТЕК

В Киевской области разделили все адреса на две очереди:

1 очередь — 6.00−10.00, 14.00−18.00 и 22.00−02.00

2 очередь — 10.00−14.00, 18.00−22.00 и 02.00−06.00

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Напомним, пока в регионах, пострадавших от российских атак, возобновляющих электроснабжение, может потребоваться дополнительное ограничение потребления электричества.