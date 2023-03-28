Новые санкции не нужны. Евросоюз придумал оригинальный способ ограничить импорт сжиженного газа из России — Bloomberg 28 марта, 13:56 Евросоюз хочет ограничить импорт СПГ из России (Фото:Stringer / Reuters)

Евросоюз ищет способ дать государствам-членам возможность запретить поставки СПГ из России без введения новых санкций.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на попавший в распоряжение агентства документ, министры энергетики ЕС готовы одобрить предложение, которое даст им возможность временно запретить российским экспортерам заранее резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок.

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Авторами новой инициативы стали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Это предложение нуждается в одобрении Европарламента, который предложил собственные решения по сокращению импорта российского газа.

«Этот шаг является частью стремления ЕС отказаться от российского газа после вторжения Владимира Путина в Украину. В то время как потоки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня, поставки СПГ из Москвы выросли», — пишет Bloomberg.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после истечения срока действия текущих.

Также сообщалось, что правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ.