От 500 грн. Омелян анонсировал запуск дешевых авиарейсов по Украине в 2019 году

Министерстве инфраструктуры в 2019 году ожидают запуска низкобюджетными авиакомпаниями внутренних рейсов по Украине. Билеты на такие полеты должны будут стоить от 500 грн.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире 5 канала.
По его словам, ситуация с открытием внутренних рейсов лоукостеров, работающих в Украине, меняется, и показательным в этом плане будет 2019 год.
"Думаю, в следующем году будет возможна опция Харьков-Одесса, Киев-Одесса, возможно, Харьков-Львов от 500 грн", - сказал он.
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