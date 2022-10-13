Повлияла остановка экспорта. Где будет продавать электроэнергию государственный энерготрейдер после российских обстрелов 13 октября, 09:44 Укрэнерго использует резервные схемы питания и работает над устранением повреждений электросети (Фото:analogicus/Pixabay)

Государственный энерготрейдер ЭКУ, в создание которого вложили 500 млн. грн., больше не может экспортировать электроэнергию в ЕС. Как он будет работать и вернет ли долг Энергоатому?

Энергетическая компания Украины (ЭКУ) начинает продажу электроэнергии через Украинскую энергетическую биржу (УЭБ), то есть на внутреннем рынке Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании, отвечая на запрос НВ Бизнес.

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ЭКУ начала деятельность в августе 2022 года. Основным направлением являлся экспорт электроэнергии. Но после ракетных обстрелов, которые произошли 10 октября, экспорт был остановлен. По словам Германа Галущенко, министра энергетики Украины, российские ракетные обстрелы повредили около трети энергетической инфраструктуры Украины.

Первые торги по позициям, выставленным ЭКУ на продажу, состоятся 13 октября. "Выставляемая на продажу базовая нагрузка обеспечена ресурсом атомных станций, который ЭКУ приобрела в начале октября для дальнейшего экспорта в Европу», — пояснили в пресс-службе компании.

Главными экспортерами украинской электроэнергии в последние месяцы были государственная ЭКУ и энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК.



Напомним, что НАЭК Энергоатом в августе предоставил Энергетической компании Украины возвратную финансовую помощь в сумме 500 млн грн, которые ЭКУ должен вернуть за 3,5 месяца. Ранее в комментарии Интерфакс-Украина Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ заявил, что компания готова к остановке экспорта и вернет кредит вовремя. «В соответствии с нашими обязательствами перед ГП НАЭК Энергоатом государственный энерготрейдер вернет кредит до конца текущего года», — подчеркнул глава ЭКУ.

Украинские энергетики призывают бизнес и население сократить потребление электроэнергии с тем, чтобы сбалансировать спрос и предложение.