Основатели сети пиццерий запускают в Украине новый сервис вызова такси

С 25 апреля в Украине запускают новый сервис вызова такси – Veterano Cab.

Об этом сообщил основатель пиццерии Pizza Veterano Леонид Остальцев на своей Facebook-странице.

"Это новый проект от компании Ветеран Групп. Все очень просто: вы можете быть или водителем, или пассажиром. Если вы пассажир, достаточно скачать и установить программу, пройти 30-секундную регистрацию и уже с 25 апреля вызывать авто […] Если вы водитель со своим авто, это все так же просто: скачайте приложение Ветеран Драйвер, установите его на смартфон и пройдите короткую регистрацию", – пишет он.

Напомним, что в Украине действует несколько технологических сервисов вызова такси – Uklon, Uber, Red Taxi и др.

Pizza Veterano – пиццерия, открытая бывшими воинами Антитеррористической операции, в которой работают исключительно ветераны АТО.