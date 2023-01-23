Основатели Grammarly претендовали на покупку футбольного клуба Абрамовича
Сооснователи Grammarly Макс Литвин (слева) и Алексей Шевченко (Фото:Grammarly)
Основатели сервиса проверки орфографии Grammarly претендовали на покупку футбольного клуба Челси у Романа Абрамовича.
Основатели сервиса Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко были соинвесторами в одной из заявок на покупку футбольного клуба Челси у российского олигарха Романа Абрамовича.
Об этом пишет Forbes Украина.
Сообщается, что весной прошлого года к ним обратилось несколько инвестиционных групп, предложили приобщиться с небольшим вкладом.
«Чтобы иметь более сильную репрезентацию украинских голосов», — говорит собеседник Forbes, близкий к Литвину и Шевченко.
По словам собеседника издания, предприниматели согласились на участие потому, что одним из условий продажи была передача Абрамовичем денег за Челси в помощь Украине.
В конце концов клуб достался американскому инвестору Тодду Боли за $5,4 млрд.
Как сообщалось, в мае 2022 года американский консорциум инвесторов закрыл сделку по приобретению футбольного клуба АПЛ Челси, который с 2003 года принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.
Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов. Из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов будут направлены на покупку акций клуба.