Основатели Grammarly претендовали на покупку футбольного клуба Абрамовича 23 января, 17:52 Сооснователи Grammarly Макс Литвин (слева) и Алексей Шевченко (Фото:Grammarly)

Основатели сервиса проверки орфографии Grammarly претендовали на покупку футбольного клуба Челси у Романа Абрамовича.



Основатели сервиса Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко были соинвесторами в одной из заявок на покупку футбольного клуба Челси у российского олигарха Романа Абрамовича.

Видео дня

Об этом пишет Forbes Украина.

Сообщается, что весной прошлого года к ним обратилось несколько инвестиционных групп, предложили приобщиться с небольшим вкладом.

«Чтобы иметь более сильную репрезентацию украинских голосов», — говорит собеседник Forbes, близкий к Литвину и Шевченко.

По словам собеседника издания, предприниматели согласились на участие потому, что одним из условий продажи была передача Абрамовичем денег за Челси в помощь Украине.

В конце концов клуб достался американскому инвестору Тодду Боли за $5,4 млрд.

Как сообщалось, в мае 2022 года американский консорциум инвесторов закрыл сделку по приобретению футбольного клуба АПЛ Челси, который с 2003 года принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов. Из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов будут направлены на покупку акций клуба.

