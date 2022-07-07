Основатель Favbet Foundation передал ВСУ оружие стоимостью более 630 тыс. грн

7 июля, 12:32
Новости компаний
Favbet Foundation

Favbet Foundation

Современную винтовку стоимостью 630 тыс. грн передал украинским военным в Николаевской области основатель Favbet Foundation Андрей Матюха в ответ на запрос защитников. В настоящее время военные завершают подготовку, наладку и обучение. А в ближайшие дни оружие уже будет работать по позициям оккупантов.

«Мы получили винтовку „Desertech SRS A-1“ 338 калибра. Это действительно крутое оружие для нашего снайпера, и он уже пристреливает его под себя. Стоимость такой винтовки на рынке около 18 тысяч долларов, и мы очень благодарны за то, что нам помогли выкупить ее. Также нам передали качественный прицел, патроны и все необходимое для эффективной работы снайпера по позициям врага», — рассказывает один из военных подразделения.

Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation

Stealth Recon Scout (DT SRS) — снайперская винтовка, разработанная небольшой американской компанией Desert Tactical Arms. Чтобы повысить ее тактическую гибкость, разработчики решили сделать ее модульной, что обеспечивает стрелкам возможность тренировки с более дешевыми патронами. Согласно заявлениям производителей, винтовки DT SRS обеспечивают кучность стрельбы на уровне 0.5 MOA (угловой минуты) при использовании соответствующих патронов.

Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, уже перечислено на нужды Вооруженных сил Украины напрямую и через благотворительные организации более 4 млн грн, передано 5 тонн горючего, закуплено три машины скорой помощи для николаевских медиков и два бронированных автомобиля для фронта. Ежемесячно с октября 2021 года Фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов

В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

Favbet Foundation
Фото: Favbet Foundation


Напомним, сотрудники компании Favbet сделали сайт для поиска пропавших и эвакуированных finders.in.ua. Его база содержит данные о более чем 50 000 украинцев, разыскиваемых родными.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Огнестрельное оружие Благотворительность

Эксклюзивы НВ

Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

7 июля, 10:57
Мнения
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)
«Византийская азиатчина» /
Как Запад наконец-то начал понимать реальное лицо России и Путина — интервью с Климкиным
7 июля, 08:29
Страны
Афантазию смогли идентифицировать только благодаря тому, что люди сообщали о собственном опыте (Фото:J. Balla Photography/Unsplash)
Видеть пустоту /
Афантазия — как живут люди с загадочным неврологическим расстройством
6 июля, 21:00
Медицина
Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X