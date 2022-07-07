Основатель Favbet Foundation передал ВСУ оружие стоимостью более 630 тыс. грн 7 июля, 12:32 Новости компаний Favbet Foundation

Современную винтовку стоимостью 630 тыс. грн передал украинским военным в Николаевской области основатель Favbet Foundation Андрей Матюха в ответ на запрос защитников. В настоящее время военные завершают подготовку, наладку и обучение. А в ближайшие дни оружие уже будет работать по позициям оккупантов.

«Мы получили винтовку „Desertech SRS A-1“ 338 калибра. Это действительно крутое оружие для нашего снайпера, и он уже пристреливает его под себя. Стоимость такой винтовки на рынке около 18 тысяч долларов, и мы очень благодарны за то, что нам помогли выкупить ее. Также нам передали качественный прицел, патроны и все необходимое для эффективной работы снайпера по позициям врага», — рассказывает один из военных подразделения.

Фото: Favbet Foundation

Stealth Recon Scout (DT SRS) — снайперская винтовка, разработанная небольшой американской компанией Desert Tactical Arms. Чтобы повысить ее тактическую гибкость, разработчики решили сделать ее модульной, что обеспечивает стрелкам возможность тренировки с более дешевыми патронами. Согласно заявлениям производителей, винтовки DT SRS обеспечивают кучность стрельбы на уровне 0.5 MOA (угловой минуты) при использовании соответствующих патронов.

Фото: Favbet Foundation

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, уже перечислено на нужды Вооруженных сил Украины напрямую и через благотворительные организации более 4 млн грн, передано 5 тонн горючего, закуплено три машины скорой помощи для николаевских медиков и два бронированных автомобиля для фронта. Ежемесячно с октября 2021 года Фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов

В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

Фото: Favbet Foundation



Напомним, сотрудники компании Favbet сделали сайт для поиска пропавших и эвакуированных finders.in.ua. Его база содержит данные о более чем 50 000 украинцев, разыскиваемых родными.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.