Рисует акварелью и отдыхает. Основатель Alibaba Джек Ма уже почти полгода живет в Токио 29 ноября, 16:19 Джек Ма (Фото:REUTERS/Charles Platiau)

Основатель Alibaba и один из самых богатых миллиардеров Китая Джек Ма уже почти полгода живет в Токио.

Как сообщает FT со ссылкой на собственные источники, после переезда Ма свел к минимуму свою общественную деятельность, прежде наполненную встречами с представителями власти в Китае и по всему миру. Вместе с членами семьи он посещал горячие источники и горнолыжные курорты Японии, а также регулярно ездил в США и Израиль. Его появления на публике в японской столице ограничены парой частных клубов. Из своей команды Ма перевез в Токио только личного повара и охрану.



Видео дня

Издание так же сообщает, что по информации одних источников миллиардер стал коллекционером и увлекся рисованием акварелью. Другие же сообщили, что он занимается расширением деловых интересов за пределы бизнесов Alibaba и Ant.

Напомним, что осенью 2020 года власти Китая сорвали IPO финтех-стартапа Джека Ма Ant Group, которое могло стать рекордным. По данным WSJ, срыв IPO инициировал лично лидер КНР Си Цзиньпин.

Это произошло после того, как Джек Ма в одном из своих публичных выступлений раскритиковал госбанки, обвинив их в «ломбардном мышлении».

В следствии этого за 2021 год китайский техногигант Alibaba потерял $344,4 млрд рыночной капитализации.

После срыва IPO сам Джек Ма несколько месяцев не появлялся на публике. В октябре 2021 года он впервые после отмены IPO прилетел в Гонконг.

СМИ сообщали, что из-за конфликта с Пекином у него могут отобрать его долю в Ant Group. По данным Reuters, представители центрального банка Китая и финансового регулятора в период с января по март 2021 года провели ряд встреч с руководством Ant Group и Ма, на которых обсуждалась возможность выхода миллиардера из компании.

В январе 2022 года центральное телевидение Китая выпустило фильм о коррупционных связях брата бывшего секретаря компартии Китая и крупных компаний. Косвенно в коррупции обвинили Ant Group Джека Ма.