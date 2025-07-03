Не только ущерб, а и компенсация. Ощадбанк выиграл апелляцию против России
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов (Фото: NV)
Апелляционный суд Парижа оставил в силе решение 2018 года, которым Россию обязали компенсировать $1,5 млрд государственному Ощадбанку (Киев) в качестве ущерба, причиненного в результате аннексии Крыма, и дополнительно взыскал с РФ EUR300 тыс. судебных расходов.
Об этом говорится в сообщени на сайте Ощадбанка. «Решение Апелляционного суда Парижа, как и арест Ощадом российских активов во Франции на сумму более EUR87 млн, который состоялся недавно, является частью системной работы банка по компенсации убытков, причиненных агрессором», — заявил глава правления финучреждения Сергей Наумов.
Как отметила член наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова, сумма компенсации, присужденной к взысканию, превышает $1,5 млрд, и банк в дальнейшем будет принимать все возможные меры для принудительного исполнения решения и взыскания средств с РФ.
«Мы понимаем, что Российская Федерация никогда добровольно не выполнит решение суда, и настроены на долгую борьбу. В то же время мы уверены, что победим, и Россия заплатит не только сумму нанесенного ущерба, но и проценты за все это время», — прокомментировал заместитель председателя правления Арсен Милютин.
Он отметил, что банк также продолжает собирать доказательства для дальнейшего взыскания компенсации с агрессора за новые убытки, причиненные в результате полномасштабного вторжения, которое началось в 2022 году.
Ранее сообщалось, что во время аннексии Крыма сепаратисты украли из Ощадбанка 300 кг золота.
Ощадбанк оценивал сумму судебных претензий к России за захваченное имущество в Крыму в $1,1 миллиарда.
18 января 2016 года Ощадбанк подал Уведомление об арбитражном разбирательстве против Российской Федерации для продолжения своей претензии по утраченным в Крыму инвестициям.
В апреле 2025 года Ощадбанк добился ареста активов России во Франции на сумму около 87 млн евро.