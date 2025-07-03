Не только ущерб, а и компенсация. Ощадбанк выиграл апелляцию против России

Апелляционный суд Парижа оставил в силе решение 2018 года, которым Россию обязали компенсировать $1,5 млрд государственному Ощадбанку (Киев) в качестве ущерба, причиненного в результате аннексии Крыма, и дополнительно взыскал с РФ EUR300 тыс. судебных расходов.

Об этом говорится в сообщени на сайте Ощадбанка. «Решение Апелляционного суда Парижа, как и арест Ощадом российских активов во Франции на сумму более EUR87 млн, который состоялся недавно, является частью системной работы банка по компенсации убытков, причиненных агрессором», — заявил глава правления финучреждения Сергей Наумов.

Реклама

Как отметила член наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова, сумма компенсации, присужденной к взысканию, превышает $1,5 млрд, и банк в дальнейшем будет принимать все возможные меры для принудительного исполнения решения и взыскания средств с РФ.

«Мы понимаем, что Российская Федерация никогда добровольно не выполнит решение суда, и настроены на долгую борьбу. В то же время мы уверены, что победим, и Россия заплатит не только сумму нанесенного ущерба, но и проценты за все это время», — прокомментировал заместитель председателя правления Арсен Милютин.

Он отметил, что банк также продолжает собирать доказательства для дальнейшего взыскания компенсации с агрессора за новые убытки, причиненные в результате полномасштабного вторжения, которое началось в 2022 году.

Ранее сообщалось, что во время аннексии Крыма сепаратисты украли из Ощадбанка 300 кг золота.

Ощадбанк оценивал сумму судебных претензий к России за захваченное имущество в Крыму в $1,1 миллиарда.

18 января 2016 года Ощадбанк подал Уведомление об арбитражном разбирательстве против Российской Федерации для продолжения своей претензии по утраченным в Крыму инвестициям.

В апреле 2025 года Ощадбанк добился ареста активов России во Франции на сумму около 87 млн евро.