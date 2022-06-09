После того как Россия начала войну против Украины, банковская система оказалась перед беспрецедентным вызовом. С одной стороны — из-за безумного спроса на вывод денег и снятия наличных, а с другой — из-за разрушения и мародерства со стороны российских оккупантов. Впрочем, финансовой системе удалось выстоять в первые недели, и она достойно держит удар уже более трех месяцев. Один из крупнейших государственных банков — Ощадбанк — остается стабильным, продолжает обслуживать клиентов и инвестировать в восстановление экономики. Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов рассказал, как банк справляется с военными вызовами, как происходит возобновление работы отделений, а также о программах поддержки бизнеса во время войны.

Сергей Наумов, Председатель правления Ощадбанка

Назовите ключевые аспекты, благодаря которым банк остался стабилен после начала войны? Какой запас прочности был до войны?

Со многими проблемами, с которыми банковская система столкнулась после полномасштабной агрессии рф, нам пришлось иметь дело в начале российско-украинской войны в 2014 году. Банк подготовился к такому развитию событий: мы заранее приняли ряд мер, позволяющих быстро начать приспосабливаться к военным условиям.

Кроме того, важную роль в любой кризисной ситуации играет доверие клиентов к своему финансовому институту. В Ощаде оно на высоком уровне, и ход работы банка во время военного положения только укрепил это доверие. Клиенты остались с банком, и в этом заключается залог его прочности во время войны на будущее.

Важная составляющая — надежная работа дистанционных каналов обслуживания. Оплата картами, мобильные приложения, сети банкоматов и терминалов — все это в Ощаде работает стабильно и еще больше убеждает клиентов в надежности банка.

Весомую роль в том, что Ощад как и вся банковская система достойно справляется с вызовами войны, также играет поддержка со стороны Национального банка. Фактически регулятор и банки действуют сейчас как одна команда, работа которой направлена на сохранение финансовой стабильности государства.

Фото: Ощадбанк

В первые дни войны люди активно снимали наличные деньги, выводили деньги из всех банков. Как в таких условиях удавалось обеспечивать работу банкоматов и ликвидность? Возвращаются ли сейчас деньги в банк?

Сразу отмечу, что к началу войны Ощадбанк подошел со значительным уровнем ликвидности. У нас был достаточный запас финансовой прочности, который за время военного положения только улучшился. Все нормативы нами выполнялись и иногда даже перевыполнялись — так же как и сейчас.

Первой реакцией украинцев на полномасштабную войну был шок. Он автоматически привел к панике, люди просто «вынесли» всю наличность из банкоматов. Достаточно быстро нам удалось исправить эту ситуацию, хотя доставлять наличные деньги в некоторые опасные зоны нашим инкассаторам было непросто.

Часто сотрудники Ощадбанка проявляли мужество, героизм и смекалку, чтобы наполнить сеть деньгами и выплатить зарплаты, пенсии и денежные пособия, в которых особенно нуждаются люди во время войны.

Во многих наших областных управлениях есть истории о героях, которые для доставки наличных переправлялись на лодках, выискивали «партизанские тропы», неизвестные врагу, а также постоянно контактировали с клиентами службы инкассации, чтобы при наличии у них денежных купюр сразу «заправлять» ими банкоматы.

Пока ситуация стабилизировалась, во многом благодаря успешной работе инкассации, а также всей банковской инфраструктуры: карточных платежей, POS-терминалов, дистанционных каналов обслуживания и т. д. Люди поняли, что держать деньги на банковских счетах безопаснее, чем дома «под матрасом».

В результате за время войны объем денежных средств, которые физические лица доверили Ощадбанку, увеличился на 13,5 млрд грн: с 115,2 до 128,7 млрд грн. Такая динамика свидетельствует о значительном доверии украинцев к государству и государственному банку, несмотря на полномасштабную российскую агрессию. Соответственно, у нас и сейчас нет никаких проблем с ликвидностью.

Что изменилось в работе отделений после начала войны?

Наш приоритет — открывать двери отделений Ощада для клиентов везде, где позволяет ситуация безопасности. На сегодняшний день работает 84% сети банка — около 11200 учреждений.

Они по-прежнему предоставляют полный спектр банковских услуг. Конечно, с учетом новых регуляций Нацбанка, введенных в военное время.

В целом нагрузка на отделения за время войны выросла. К традиционным клиентам добавились вынужденные переселенцы. Количество клиентов Ощада растет и потому, что клиенты видят стабильную работу наших отделений и поэтому переходят на обслуживание к нам из других финансовых учреждений.

Фото: Ощадбанк

Удалось ли возобновить работу всех отделений на освобожденных территориях? Подсчитывали ли в банке сумму нанесенного оккупантами ущерба?

У нас возобновлена работа немалого количества отделений и банкоматов. Есть хорошие результаты в Киевской области, где мы возобновили полноценную работу в населенных пунктах, которые стали «точками боли» этой войны: в Бородянке, Буче, Гостомеле, Ирпене и т. д.

Над полным возобновлением работы на деоккупированных территориях мы сейчас работаем. Есть отделения, которым причинен значительный ущерб, в некоторых локациях есть проблемы со связью. В некоторых регионах ощущаем проблему с нехваткой персонала, но постепенно она решается.

Благодарен тем ощадовцам, которые возвращаются к обслуживанию клиентов в населенных пунктах, еще недавно находившимся под оккупацией. Восстановлению отделений всегда предшествует документирование причиненного агрессорами ущерба, но окончательные цифры ущерба мы сможем сосчитать уже после окончания войны.

Освобождение территорий от захватчиков продолжается — соответственно добавляются новые отделения, над восстановлением работы которых мы работаем. И это очень радует.

Фото: Ощадбанк

Какие программы поддержки и мероприятия Ощадбанк ввел для малого и среднего бизнеса во время войны? Какие направления приоритетные?

Прежде всего, Ощадбанк — активный участник государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса «Доступные кредиты 5−7−9%» и портфельных гарантий. Участие в них позволяет нашим клиентам получить беспроцентные кредиты с либерализованными требованиями к залогу.

Особое внимание — агроклиентам, ведь проведение посевной является вопросом продовольственной безопасности страны. Сельскохозяйственные предприятия получили 95% кредитов Ощада в рамках государственных программ. Каждый пятый заемщик в аграрном секторе Украины получил кредит именно у нас.

Кроме того, Ощадбанк предлагает 250 партнерских программ в сотрудничестве с лидерами рынка: JohnDeere, AGCO, Claas, KUHN, UKRAVIT, OSTCHEM RETAIL, Syngenta, Maschio-Gaspardo, Siemens, Healthineers и т. д. Партнерство предусматривает выгодные условия, упрощенную процедуру принятия решения, сокращенный пакет документов, возможность кредитования на сумму до 5 млн грн без залога при закупке средств защиты растений и семян.

Также Ощад запустил программу поддержки релокации бизнеса. Это кредитование как действующих, так и новых клиентов, вынужденных перемещать свой бизнес без изменения вида деятельности из регионов, где ведутся активные боевые действия, в другие области Украины.

В результате с начала 2022 года кредитный портфель микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) Ощадбанка вырос на 3,2 млрд грн и превысил 12,5 млрд грн. Банк профинансировал более 1,4 тыс. бизнес-клиентов. Общая сумма по новым заключенным кредитным договорам составляет 4 млрд грн.

Несмотря на то, что с начала войны мы объявили кредитные каникулы для этой группы клиентов, многие из них продолжают обслуживать свою задолженность. В более благополучных регионах количество клиентов приближается к 90%.

Даже в зоне боевых действий есть достаточное количество предприятий, которые, несмотря на каникулы, обслуживают свои кредиты. В основном это связано с тем, что мы продолжаем финансирование и выдаем новые кредиты. Это означает, что заемщики делают все возможное, чтобы иметь возможность и дальше получать финансирование даже в текущей ситуации.

Какая ситуация сейчас с кредитованием в других отраслях? Насколько активно крупный бизнес и люди берут кредиты, какова ситуация с их обслуживанием, как банк идет навстречу клиентам?

В крупном бизнесе требуется кредитование и во время войны. За четыре месяца 2022 года Ощадбанк по новым проектам заключил кредитные договора на сумму более 5,7 млрд грн. Эти деньги получили компании критически важных отраслей экономики, в том числе предприятия нефтегазового, аграрного секторов, торговли продуктами питания и т. д.

Значительные темпы кредитования крупного бизнеса достигнуты банком в апреле. Большинство кредитов было направлено предприятиям нефтегазовой отрасли. Ситуация по обслуживанию кредитов этой группой заемщиков совершенно разная: все зависит от того, насколько то или иное предприятие пострадало от войны.

Что касается физических лиц, то мы, в отличие от многих конкурентов, с начала войны не снижали кредитные лимиты. Теперь начали открывать новые кредитные карточные лимиты для действующих клиентов. Также возобновили кэш- и автокредитование.

Эти продукты пользуются спросом. Как и для клиентов ММСБ, объявлены кредитные каникулы для розничных клиентов. Однако большинство из них продолжают оплачивать кредиты: таких клиентов в Ощаде достаточно много.

Фото: Ощадбанк

Насколько активно люди покупают военные облигации и почему это один из наиболее выгодных инструментов для инвестиций?

Наши клиенты активно покупают эти облигации. Сегодня спрос со стороны физических лиц постоянно растет. С момента запуска этой услуги в Ощадбанке количество заявок на один аукцион возросло более чем в десять раз. По состоянию на 31 мая банк продал военные облигации на сумму свыше 580 млн грн в гривневом эквиваленте.

Большим спросом пользуются военные облигации, номинированные в гривне. Объем заявок на их приобретение превышает запрос на валютные бумаги более чем в 5 раз, что, по нашему мнению, обусловлено более высокой доходностью, а также тем, что в отличие от продажи облигаций в иностранной валюте аукционы по продаже гривневых бумаг проводятся еженедельно.

Достоинства этих ценных бумаг очевидны. В условиях военного положения покупка военных облигаций через Ощадбанк осуществляется по упрощенной процедуре. Банк упразднил большинство комиссий по операциям с военными облигациями на период военного положения.

Доход от этих облигаций в отличие от дохода по депозитам не облагается налогом. Для их приобретения не требуется подтверждения доходов. И главное преимущество — покупая военные облигации, вы приближаете победу Украины!

Ощадбанк использует любую возможность, чтобы помочь ВСУ. На аукционах министерства финансов банк приобрел военных ОВГЗ на сумму 22,7 млрд грн. На помощь армии Ощад перечислил 100 млн грн, еще такую же сумму наши клиенты направили на эти нужды через мобильные приложения « Ощад 24/7» и «Мобильный Ощад» ( все эти платежи производятся без комиссий).

Как Ощадбанк, как один из крупнейших государственных банков, помогает ВСУ и Украине победить в войне?

Главные функции финансового учреждения во время войны — бесперебойное предоставление банковских услуг с акцентом на обеспечении выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий, а также поддержка экономики посредством кредитования бизнеса. Также мы способствуем наполнению бюджета: в государственную казну в начале войны уплачены авансом дивиденды и налог на прибыль.

Кроме того, Ощадбанк использует любую возможность, чтобы помочь ВСУ. На аукционах министерства финансов банк приобрел военных ОВГЗ на сумму 27 млрд грн. На помощь армии Ощад перечислил 100 млн грн.

Где только есть возможность без ущерба для критической деятельности, филиалы Ощадбанка предоставляют в помощь армии инкассаторские автомобили (передано 128 авто) и бронежилеты (передано 567 штук). На профессиональный праздник — день банковского работника — 20 мая все желающие ощадовцы перечислили свою однодневную зарплату в помощь нашим вооруженным силам. Коллектив Ощада — настоящая команда патриотов, прилагающая максимум усилий для скорейшей победы над врагом.

ЛИЦЕНЗИЯ НБУ НОМЕР 148 ОТ 05.10.2011 Г.

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