Ощадбанк проиграл апелляцию на арест средств и имущества Укртелекома

Киевский апелляционный хозсуд отказался удовлетворить жалобу Ощадбанка на арест имущества и средств Укртелекома.

Соответствующее решение суд принял 13 сентября, пишет профильное издание Finbalance.

Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым Ощадбанку было отказано в наложении ареста на средства Укртелекома в банковских учреждениях и наложении ареста на все имущество компании в пределах размера исковых требований.

В суде отметили, что такое решение принято с учетом того, что Ощадбанк не предоставил никаких доказательств того, что Укртелеком совершает или намеревается совершить действия по отчуждению принадлежащего ему имущества, а также действия, которые могут существенно осложнить или сделать невозможным исполнение будущего решения суда.

Напомним, что в июле Ощадбанк добился в Верховном суде отмены судебных решений, по которым Укртелеком имел право не уплатить банку 1,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что государственный Ощадбанк в Верховном суде Украины выиграл еще одно дело, взыскав более 960 млн грн с акционера Укртелекома.

15 сентября 2015 года между Укртелекомом и Ощадбанком был заключен договор № 6026-ДД/2015 года, согласно которому банк обязался передать в собственность Укртелекома, а последний обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации компании ЕСУ (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход на дату продажи. В августе 2017 года, чтобы избежать выполнения обязательств по договору путем уплаты банку более 1 млрд грн, Укртелекомом в хозяйственный суд Киева было подано исковое заявление о расторжении договора и признания обязательств по договору прекращенными. Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск.

Напомним, что в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов - компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену в 10,6 млрд грн. Через два года после тендера, в 2013 году СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ. Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

В 2015 году Укртелеком взял на себя обязательства выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ ("дочка" СКМ) на сумму 2 млрд грн.

Сроки выплаты долга прошли. Телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций.