Искусство во время войны: Ощадбанк анонсировал новый проект в поддержку украинского искусства 6 марта, 18:24 Новости компаний Ощадбанк

2 марта 2023 года в сердце столицы, Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, состоялось культурное событие Ощадбанка «Искусство во время войны».



Основой мероприятия стала панельная дискуссия о роли искусства во время войны и анонс мощного культурного события. «Как ты?» по работам искусства военного положения, созданных после 24 февраля 2022 г. в Украинском Доме при поддержке Ощадбанка. В выставке примут участие более 90 художников со всех уголков Украины. Организатор выставки, представители ОО «Музей современного искусства», анонсировали культурный проект на всех пяти этажах Украинского Дома и сравнили его по биеннале.

Видео дня

Фото: Ощадбанк

Чтобы помочь украинским художникам формировать культурную повестку дня даже во время полномасштабной агрессии и создавать летопись великой войны, Ощадбанк решил присоединиться к этому проекту. Как и поддерживал художественные инициативы много раз до этого — подчеркнул председатель правления АО «Ощадбанк» Сергей Наумов.

Фото: Ощадбанк

Также во время события был поднят вопрос о важности сохранения культурного наследия и поддержки искусства в формате панельной дискуссии. К обсуждению роли искусства во время войны присоединились представитель офиса ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески, член Наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова, заместитель министра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко, меценатка Мария Дидковская, генеральный продюсер проекта Ukraine. Out of Blackout Владимир Бородянский.

По словам Заместителя председателя правления АО «Ощадбанк» Антона Тютюна: «Сохранение нашего культурного наследия через поддержку искусства является важной общественной задачей, которую мы как крупнейший государственный универсальный банк всегда понимали, поддерживали, и считаем необходимым продолжать свое лидерство в этом направлении».

Фото: Ощадбанк

А еще каждый присутствовавший мог приобщиться к поддержке искусства и забрать любую из представленных работ на аукционе. Среди авторов благотворительных лотов Сергей Майдуков, Тиберий Сильваши, Елена Придувалова, Данила Немировский, Владимир Манжос. Все вырученные средства будут направлены в ОО «МСМ».