Мы выстояли. Глава правления Ощадбанка об итогах 2022 года и планах на следующий год 26 декабря, 10:11 Партнерский проект Сергей Наумов, глава правления Ощадбанка

В канун Нового года люди и компании подводят итоги. В этом году годовые достижения многих можно описать двумя словами: мы выстояли! Выстояли отдельные люди, смело защищающие страну от врага. Выстояли компании, которым удалось остаться «на плаву». Выстояло государство, которое по мнению некоторых было способно продержаться лишь считанные дни.

Это общее «выстояли» состоит из многих поступков и действий, которые позволили нам справиться с вызовами войны. Для Ощадбанка основной список этих составляющих выглядит следующим образом.

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Пережили с клиентами первые шоки вторжения

Конец февраля — начало марта — это время непростых дилемм. Ситуация была непредсказуемой и многие решения принимались «с колес». Работа сети отделений в опасных зонах, эвакуация персонала и ценностей, обеспечение стабильной работы дистанционных каналов — вот наша повестка дня в то время. Самой сложной задачей было удовлетворить спрос на наличные деньги — нашим мужественным инкассаторам приходилось проявлять чудеса изобретательности для того, чтобы часто «лесными тропами» доставлять деньги для пенсий и социальных выплат. При этом безопасность — клиентов, персонала, компьютерных систем — была до сих пор остается ключевым вопросом, о котором мы думаем постоянно.

В партнерстве с государством подставили «кредитное плечо» бизнесу

К программе «Доступные кредиты 5−7−9%» добавилась новая инициатива — «еРобота». Во время войны государство не только не остановило программы поддержки бизнеса, но и положило начало новым. Практически во всех этих программах немаловажная роль отводится Ощаду.

На первом этапе самым важным для нас было поддержать аграриев, чтобы они смогли провести посевную. Активно помогаем бизнесу, желающему осуществить релокацию в безопасные регионы. Сотрудничаем с Экспортно-кредитным агентством по наращиванию экспортного потенциала страны.

Что касается малых предприятий, то здесь особое внимание грантовым программам в рамках уже упомянутой «еРаботы». Мы основной банк программы. По направлению «Свое дело» количество профинансированных проектов приближается к тысяче. Важна наша роль и в подпрограммах по развитию переработки и садового/тепличного бизнеса. Сумма кредитов, выдаваемых предпринимателям микро, малого и среднего бизнеса с начала полномасштабного вторжения составляет 10,6 млрд грн.

*здесь и далее цифры на конец ноября 2022 года.



В сотрудничестве с крупным бизнесом прежде всего фокусируемся на поддержке критической инфраструктуры и опять-таки — сельском хозяйстве, ведь во время войны продовольственная безопасность страны очень важна. Таких компаний мы с начала войны профинансировали на 13,6 млрд грн.

Помогаем украинцам пережить сложные времена

Как и многие другие банки, с начала войны Ощад объявил кредитные каникулы для заемщиков, как малых предпринимателей, так и физических лиц. Где возможно минимизировали или отменили комиссии и тарифы. Пожалуй, единственные из крупных банков не уменьшали кредитные лимиты граждан.

Со временем поняли, что даже сейчас наши клиенты нуждаются в кредитах. В том числе в таких продуктах, как автокредитование и ипотека. Удерживаем уверенное лидерство в этих сегментах рынка. Украинцы сейчас нуждаются в жилье вместо утраченного, а также в повышенной мобильности при помощи собственного автотранспорта. Только объектов недвижимости наши клиенты приобрели с июля этого года (с тех пор, как мы возобновили предоставление таких кредитов) — более 220!

Двигаемся вслед за ВСУ

Спасибо нашим Вооруженным силам за то, что постоянно добавляют новую работу. Ведь эта работа очень приятна: речь идет о возвращении на деоккупированные территории. Как восстанавливать свое присутствие оперативно — эту компетенцию мы сначала «прокачали» на севере: Киевщине, Сумщине и Черниговщине. В настоящее время полностью восстановили свое прошлогоднее присутствие там, а также в Николаевской области.

Продолжаем возобновление работы в освобожденных районах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Мы один из двух банков, который первым открыл двери отделения в освобожденном Херсоне. Когда был там, обратил внимание, что, несмотря на очереди, местные клиенты не выражают недовольства, а наоборот постоянно благодарят банковских работников за оперативное возвращение в город.

Есть план на будущее

Мы разработали собственную стратегию (на базе кабминовской стратегии госбанков), каким образом банк будет работать во время войны и продолжать свое развитие после победы. Важными для нас остаются вопросы поддержки украинцев и стратегических бизнесов/критической инфраструктуры. Банк и дальше будет демонстрировать операционную стабильность.

С началом восстановления мы будем фокусироваться на восстановлении инфраструктуры/бизнесов и логистических проектах. Конечно, будем помогать государству в реализации государственных программ.

Лозунг «Смелость быть украинцем» сейчас широко известен во всем мире. Около 20 тысяч этих украинцев называют себя ощадовцами. Банк вместе со страной преодолевает все проблемы большой войны и одновременно готовится к активному участию в послевоенном восстановлении страны.

Наиболее оперативные новости о работе Ощадбанка, новых продуктах и ​​акциях на Telegram-канале председателя правления Сергея Наумова по адресу: https://t.me/sergii_naumov

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