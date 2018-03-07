Оператор украинских ГЭС на треть сократил чистую прибыль

Госкомпания Укргидроэнерго, оператор украинских гидроэлектростанций, закончил 2017 года с прибылью в 1,5 млрд грн, что на треть меньше в сравнении с 2016 годом (2,2 млрд грн).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом, чистый доход компании в 2017 году составил 5,7 млрд грн.

Отметим, что 2016 компания закончила с прибылью в 2,2 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2015 году.

Укргидроэнерго эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт.

Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.