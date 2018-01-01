ОПЕК собралась покинуть одна из арабских стран Сегодня, 09:41 11 Цей матеріал також доступний українською Катар уходит из ОПЕК

Катар уходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Процедуру выхода из организации страна завершит уже в январе 2019 года.

Об этом сказал в понедельник министр энергетики Саад аль-Кааби, передает британское агентство Reuters.

Правительство страны объясняет свое решение необходимостью сосредоточиться на долгосрочной стратегии развития и переориентироваться на добычу газа.

Доля Катара в составе ОПЕК - одна из самых малых, но в мире в 2016 году страна занимала 25 место по объемам добычи (650 тыс. баррелей в день).

По имеющимся данным, процедуру выхода из организации Катар завершит уже в январе следующего года.

Правительство страны объясняет свое решение необходимостью сосредоточиться на долгосрочной стратегии развития и переориентироваться на добычу газа.

Напомним, сейчас в состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.

На фоне этого сообщения котировки нефти WTI повысились на 4,73% до $53,34, Brent - на 4,36%, до $62,05 за баррель.