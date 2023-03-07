«Пауэрбанки еще понадобятся». Риск аварийных отключений сохранится до июня, линии отремонтировали на коленке — эксперт 7 марта, 16:45 Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев / NV)

Угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться до полного восстановления сети и генерации, поскольку пока схемы энергоснабжения еще не столь качественные и надежные.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Интерфакс-Украина.

«Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии „отремонтированы на колене“, поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым», — рассказал он в ходе брифинга 7 марта.

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По словам Харченко, активно восстановление энергосистемы будет происходить в лучшем случае с июня, когда будут поступать наиболее нужные элементы оборудования.

«Июль-сентябрь будут очень жаркими месяцами для энергетиков (…). В преддверии следующего осенне-зимнего периода будет очень важно максимально восстановить сеть, успеть установить новое», — считает Харченко.

При этом, по его данным, сейчас после проведения ремонтов и активизации работы всех видов генерации в энергосистеме ориентировочно на 1,5−2 ГВт больше мощностей, чем необходимо потреблению. Вместе с тем директор Центра исследований энергетики подчеркнул, что энергоснабжение не так надежно, как было до повреждений.

«Задача энергетиков — перевести ситуацию в энергосистеме из нестабильно положительной в стабильно положительную», — отметил эксперт, добавив, что сейчас большая часть регионов нормально запитана электричеством, но это не гарантирует, что не произойдет аварий из-за перегрузки оборудования или из-за нестандартных схем работы.

Также, по его словам, остается угроза новых атак российских захватчиков на энергосистему и новых ее повреждений в результате этого.

При этом он указал, что «генераторы и пауэрбанки еще понадобятся в ситуации неопределенности, которая есть сегодня».

«Я бы очень рекомендовал сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще, по меньшей мере, в течение нескольких месяцев, потому что гарантировать ничего нельзя», — подчеркнул Харченко.

Укрэнерго информирует об отсутствии дефицита электроэнергии и не доводит лимиты потребления областям уже 24-е сутки подряд, с 12 февраля.