Эмре Караахметоглу о работе и инвестициях в условиях войны и возобновлении трасс на Харьковщине 30 декабря, 20:09 Партнерский проект Один из заводов компании Onur Group во Львовской области (Фото:Onur Group)

Эмре Караахметоглу о работе международной компании Onur Group в Украине и планах компании по восстановлению страны

Международная компания Onur Group, занимающая 82-е место в рейтинге 250 крупнейших подрядчиков в мире по версии ведущего американского издания Engineering News-Record, известна в Украине. За 18 лет своей работы специалисты построили около 6 тысяч километров дорог, среди которых Киев — Одесса и Киев — Чоп. После российского вторжения Украине не до инвестиций в инфраструктуру, поэтому 90% проектов компании заморожены.

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Но несмотря на это, Onur Group инвестирует в экономику Украины даже во время войны, содержит крепкую команду, которая уже работает над новыми проектами восстановления страны, помогает переселенцам, больницам и ВСУ. Какие проекты компания реализует в Украине и о планах на будущее, рассказал главный координатор Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу.

Эмре Караахметоглу, главный координатор Onur Group Ukraine

— OnurGroup работает в Украине уже 18 лет и первым проектом компании было строительство автомагистрали Киев — Одесса. Какие проекты планировали реализовать в текущем году?

— Onur Group работает в Украине с 2004 года и строительство автомагистрали Киев — Одесса — первый проект такого уровня не только для нас, но и для страны. Это важная трасса, и ее открытие упростило доставку грузов в одесские порты — главные экспортные ворота Украины. С этого времени мы реализовали многие проекты, построив около 6 тыс. км дорог.

В этом году планировали реализовать много новых проектов, но, к сожалению, их пришлось перенести на более поздний срок. Несмотря на войну, некоторые объекты удалось завершить. Достроили автодороги в Хмельницкой области и участки трассы Киев — Харьков, над которыми работали с 2019 года. Оба проекта финансировались за счет Всемирного банка.

В этом году выполнялись работы на Львовщине, расширяя подъезды к таможенным пунктам на западе страны. Сейчас через них вывозится большая часть экспорта, поэтому поток транспорта по этому направлению существенно вырос. С конца мая строим новый Ирпенский мост. Он находится рядом с тем, который был взорван и останется своеобразным памятником памяти о том, что сделала Россия.

Onur Group — одна из первых автодорожных компаний в Украине, которая работает в Харьковской области после ее деоккупации. Там производим экстренные работы. Восстанавливаем дорожное покрытие, освещение, восстанавливаем остановки общественного транспорта — обновляем все, что пострадало от боевых действий на участке 90−100 км. Это позволило открыть проезд по территории области, и прежде всего экстренные службы теперь могут выполнять свою работу. И сейчас наши бригады, наша техника находится в Харьковской области.

— Какие наибольшие проекты планировали реализовать в этом году?

— Строительство Запорожского моста — самый большой наш проект. В начале года, в январе, мы открыли проезд в одну сторону, а на церемонии присутствовал президент Владимир Зеленский. Мы хотели завершить этот проект до конца августа, но к сожалению этого не удалось. Еще один масштабный проект — реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепр. Его реализацию начали в конце прошлого года и в этом году планировали выполнить большую часть работ. Но из-за войны проект заморожен. Уверены, что завершим их после победы Украины, которая, мы верим, наступит в ближайшее время.

Фото: Дорога М-03, Киев-Харьков-Довжанский, 2021 год

— В Украине Onur Group выигрывает тендеры на реализацию сложных проектов, часто работает с большими донорами, такими, как ЕБРР, Всемирный банк. Каким требованиям должна отвечать компания, чтобы строить объекты такого уровня и сотрудничать с международными институтами?

— В разных странах мира Onur Group уже около 20 лет работает с большими донорами, такими, как Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк. Для сотрудничества с ними необходимо соответствовать определенным критериям. У компании должны быть опыт работы, своя техника и средства для реализации больших проектов. Доноры хотят, чтобы проект был реализован через два-три года. И ищут компании, которые могут уложиться в эти сроки.

Недавно наша компания выиграла тендер на строительство трех мостов в Киевской области. Проект финансируется британским экспортно-кредитным агентством UK EXPORT FINANCE. Такие партнерства очень важны для страны сейчас.

— Расскажите об украинском подразделении Onur Group. Есть ли у компании свои предприятия и свой парк техники?

— Да. У нас большой парк техники, около 4 тыс. единиц, а также 20 асфальтных заводов, 15 бетонных заводов, 15 предприятий для производства основания. В целом у Onur Group — 8 тыс. единиц техники по всему миру. Наша компания известна в разных странах мира, работаем и в Турции, и на Ближнем Востоке и в некоторых странах ЕС.

Фото: Дорога Н-13 Днепр-Решетиловка, 2021 год

— Начавшаяся в этом году война стала неожиданностью для представителей бизнеса. Как Onur Group реагирует на вызовы, помогаете ли переселенцам и ВСУ?

— Война повлияла на нашу компанию — объем работ сократился на 90%. Заморозили почти все свои проекты, потеряли несколько заводов.

В Onur Group Ukraine и дальше работает около 2 тыс. человек, которым продолжаем платить зарплаты. С первого дня войны помогаем переселенцам — расселяем их на территории наших баз в 13 регионах страны, ранее открытых для рабочих. И уже приняли около 1,5 тыс. человек, приезжающих из разных регионов страны, и некоторые из них проживают по два-три месяца.

Помогали и будем помогать ВСУ. Около 100 единиц нашей техники сейчас работают на армию. К примеру, наша команда приобщилась к созданию большого количества блокпостов.

Поддерживаем больницы. Компания отремонтировала и полностью оборудовала семь палат во Львовской больнице, в городе, где расположен головной офис Onur Group Ukraine.

— Военные аналитики предполагают завершение войны в следующем году. Как это отразится на инвестиционном климате Украины?

— Я надеюсь, что в следующем году Украина вернет все свои территории и война закончится. Ущерб инфраструктуре нанесен колоссальный, и, по-моему, все будет восстанавливаться за счет западных инвестиций. Война показала, как многое нужно изменить в инфраструктуре, чтобы улучшить транспортный коридор между Европой и Украиной. После войны экономика и инвестиции в Украину будут расти.

Фото: Экстренные восстановительные работы компании после деоккупации Харьковщины, 2022 год

— Готовится ли Onur Group к росту количества тендеров на восстановление инфраструктуры Украины и закупает ли новую технику?

— Да. Мы уже сейчас заказываем технику, необходимую для строительства. Наш международный опыт и экспертиза могут оказаться полезными в восстановлении страны.

Также мы планировали организовать добычу полезных ископаемых в Украине, и под эти проекты нам уже произвели оборудование. К примеру, для разработки песчаных карьеров во Львовской области. Или линию для производства мостовых балок на нашем бетонном заводе на западе страны, что позволит более оперативно восстанавливать или строить мосты. Новое оборудование установим сразу после окончания войны.

— Onur Group инвестирует в девелопмент. Какие проекты планируете реализовать в ближайшие годы?

— Если бы не война, открыли бы в центре Львова новую гостиницу. В прошлом году приобрели здание и даже приступили к его реконструкции. После войны быстро завершим работу над этим проектом.

Onur Group инвестирует в экономику Украины во время войны — приобрели несколько земельных участков во Львове и Львовской области и думаем, какие проекты можно реализовать. Очень важно инвестировать в Украину сейчас. Не стоит ждать. Ведь инвестиции сейчас очень важны для укрепления экономического фронта страны.

— Onur Group вкладывает в зеленую энергетику и аграрный рынок. Как вы планируете развивать эти направления?

— Мы получаем 150 мегаватт от солнечных станций, расположенных в Украине. За зеленой энергетикой — будущее, поэтому мы и дальше намерены инвестировать в это направление.

Если говорить об аграрном направлении, то у нас небольшой, около 5 тыс. гектаров участок на западе Украины. Планируем увеличить его вдвое. А потом заняться переработкой аграрной продукции.

Фото: Автодорога М-03 в Полтавской области, 2022 год.

— Какой проект вам хотелось бы реализовать в Украине?

— Я мечтаю достроить Запорожский мост и взлетно-посадочную полосу в аэропорту Днепра. Важно создавать транспортные коридоры со странами ЕС, для этого необходимо улучшить состояние дорог и сделать все для быстрого проезда транспорта до украинской границы.

Onur Group инициировал проект по строительству платной дороги Стрый-Мукачево и уже разрабатываем для нее техническую документацию. За платными дорогами будущее, они будут востребованы после завершения войны. На мой взгляд, этим проектом нужно заниматься уже сейчас.

— Какие направления считаете перспективными для вашей компании?

— Зеленая энергетика, развитие которой перспективно и для Украины, и для Европы. После масштабных ракетных ударов Украина нуждается в новых электрических станциях и альтернативных источниках энергии.

Мы готовы работать в разных областях, поддерживая экономику страны. Украина — наш второй дом, мы здесь работаем и живем уже почти 20 лет. Девиз нашей компании «Мы строим будущее», и мы уверены, что благодаря нашему опыту, надежности, профессиональной команде поможем Украине быть сильным и стабильным государством.

Об Onur Group

Компания основана в 1981 году турецким предпринимателем Онуром Четиндживизом, начавшим свой бизнес с веломастерской в Анкаре. Onur Group занимается строительством дорог, мостов, аэропортов и дамб, а также инвестирует в аграрный рынок, возобновляемые источники энергии, добычу полезных ископаемых, транспорт, туризм. За время работы группа реализовала инфраструктурные проекты в Турции, Хорватии, Украине, Тунисе, Молдове, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Экваториальной Гвинее и Туркменистане. Onur Group занимает 82-е место в рейтинге 250 крупнейших подрядчиков в мире по версии ведущего американского издания ENR 2022