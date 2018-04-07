Омелян уверен, что Ryanair зайдет в Украину несмотря на несогласованность с Борисполем

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что несогласованность между авиакомпанией Ryanair и аэропортом Борисполь не повлияет на выход лоукостера на украинский рынок, сообщает Укринформ.

По словам Омеляна, авиакомпания Ryanair точно полетит из Украины, а пассажиры, которые уже купили билеты, ничем не рискуют.

"Я искренне надеюсь, что президент или министр инфраструктуры не будут заниматься вопросами выдачи слотов, но у меня нет никаких сомнений, что Ryanair полетит, и те, кто планировал купить билеты, воспользуются услугами этой авиакомпании", - отметил министр.

6 апреля Ryanair начал продажи билетов на новый рейс из Киева в Берлин с сентября 2018 года, тогда как ранее планировалось начать полеты из Украины только в октябре.

Ранее сообщалось, что Ryanair начал продажу билетов без согласования с аэропортом Борисполь. Также глава Борисполя Павел Рябикин заявлял, что Ryanair потеряет скидки в аэропорту, если не будет наращивать пассажиропоток.

23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Ирландская авиакомпания открывает 16 направлений: 11 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро.