Омелян озвучил масштабы хищений в Укрзализныце

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что в компании Укрзализныця ежегодно воруют порядка 15 миллиардов гривен.

Такие результаты признало новое руководство компании, передает ZiK.

"Когда новое руководство Укрзализныци представило результаты своей работы, то признало, что предыдущие управленцы привели к огромным убыткам на предприятии. Поэтому, я уверен, что каждый год на Укрзализныце бесследно исчезает минимум 15 млрд. гривен. Это очень большие деньги и для компании, и для страны в целом", - заявил Омелян.

Он также отметил, что не видит реакции на факты хищения в компании от правоохранительных органов.

Ранее Омелян заявил, что Укрзализныця никогда не сможет самостоятельно изготавливать качественные вагоны и поезда.