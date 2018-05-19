Омелян озвучил масштабы хищений в Укрзализныце

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что в компании Укрзализныця ежегодно воруют порядка 15 миллиардов гривен.
Такие результаты признало новое руководство компании, передает ZiK.
"Когда новое руководство Укрзализныци представило результаты своей работы, то признало, что предыдущие управленцы привели к огромным убыткам на предприятии. Поэтому, я уверен, что каждый год на Укрзализныце бесследно исчезает минимум 15 млрд. гривен. Это очень большие деньги и для компании, и для страны в целом", - заявил Омелян.
Он также отметил, что не видит реакции на факты хищения в компании от правоохранительных органов.
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Ранее Омелян заявил, что Укрзализныця никогда не сможет самостоятельно изготавливать качественные вагоны и поезда.
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